SGL Carbon beschließt die Restrukturierung des Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Vorlage vorläufiger Zahlen zum Geschäftsjahr 2024



18.02.2025 / 17:02 CET/CEST

Wiesbaden, 18. Februar 2025. Der Vorstand der SGL Carbon SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Restrukturierung des verlustbringenden Geschäftsbereichs Carbon Fibers beschlossen. SGL Carbon wird die Geschäftsaktivitäten der Carbon Fibers deutlich reduzieren und auf einen profitablen Kern fokussieren. Für alle Standorte der Carbon Fibers werden individuelle Lösungen erarbeitet, die auch Schließungen unprofitabler Standorte umfassen. Das dem Geschäftsbereich Carbon Fibers bilanztechnisch zugeordnete Joint Venture Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes S.p.A. (BSCCB) ist von der Restrukturierung nicht betroffen.



Aufgrund des frühen Stadiums können derzeit keine konkreten Angaben über einzelne Standortschließungen und den genauen Zeitraum der Restrukturierung gemacht werden. Ziel ist es, zügig mit der Umsetzung zu beginnen, um die operativen Verluste und die damit verbundenen Auswirkungen auf die SGL Carbon Gruppe kurzfristig einzudämmen. Ein Komplettverkauf des Geschäftsbereichs Carbon Fibers wurde intensiv geprüft, wird aber als nicht mehr realisierbar erachtet.



Die Gesellschaft erwartet durch die umfangreiche Restrukturierung einmalige liquiditäts-wirksame Sondereinflüsse in einer Größenordnung von ca. 50 Mio. € über die nächsten zwei Jahre.



Carbon Fibers produziert an sieben Standorten in Europa und Nordamerika mit rund 870 Mitarbeitenden insbesondere Textil-, Acryl- und Carbonfasern. Nach Einbruch der Nachfrage nach Carbonfasern für die Windindustrie waren Umsatz und Ergebnis des Geschäftsbereichs im Laufe der Geschäftsjahre 2023 und 2024 deutlich eingebrochen.



Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024

Carbon Fibers erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024, auf Basis vorläufiger Zahlen, einen Umsatz in Höhe von rund 210 Mio. € (Vorjahr: 224,9 Mio. €). Das negative bereinigte EBITDA1 der Carbon Fibers ohne den Ergebnisanteil des Joint Ventures BSCCB betrug im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß rund minus 27 Mio. € (Vorjahr: minus 10,9 Mio. €).



Die fortgesetzt schwache Geschäftsentwicklung der Carbon Fibers hat auch Auswirkungen auf den Konzern. Gemäß vorläufiger Zahlen betrug der Konzernumsatz der SGL Carbon im Geschäftsjahr 2024 rund 1.026 Mio. € (Vorjahr: 1.089,1 Mio. €). Das vorläufige bereinigte EBITDA des Konzerns blieb mit rund 163 Mio. € leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 168,4 Mio. €), aber im Rahmen der gegebenen Guidance für 2024. Basierend auf den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Prognosen für einige unserer Absatzmärkte, wie der Automobil- und Halbleiterindustrie, geht die SGL Carbon auch im Geschäftsjahr 2025 von einem herausfordernden Marktumfeld aus.



Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2024 sowie die finalen Finanzkennzahlen können dem Geschäftsbericht der SGL Carbon entnommen werden, die zusammen mit der Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr am 20. März 2025 veröffentlicht werden.



1 Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2023 (Seite 84/85).







SGL Carbon SE

Claudia Kellert - Head of Investor Relations,

Communications and Corporate Sustainability

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden/Germany



Telefon +49 611 6029-106

Telefax +49 611 6029-101

E-Mail: claudia.kellert@sglcarbon.com







