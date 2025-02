Die Aktie von Super Micro Computer verzeichnet derzeit bemerkenswerte Kursgewinne an der NASDAQ. Mit einem Anstieg von 12,8 Prozent auf 54,03 USD demonstriert das Papier eine beeindruckende Aufwärtsdynamik, nachdem es im Tagesverlauf sogar einen Höchststand von 55,06 USD erreichte. Das Handelsvolumen zeigt sich mit über 9,5 Millionen gehandelten Aktien außerordentlich robust. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz einer turbulenten Phase, in der das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigieren musste. Der aktuelle Kurs liegt dabei deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 17,25 USD, was einem Zuwachs von mehr als 213 Prozent entspricht.

Ausblick auf zukünftige Entwicklung

Für die weitere Geschäftsentwicklung zeichnet sich ein gemischtes Bild ab. Während die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2025 mit einem Gewinn je Aktie zwischen 0,50 und 0,52 USD unter den Analystenerwartungen lagen, konnte der Umsatz deutlich auf 5,6 bis 5,7 Milliarden USD gesteigert werden. Besonders interessant gestalten sich die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2026, für das das Unternehmen einen Umsatz von 40 Milliarden USD in Aussicht stellt. Diese Prognose basiert auf der erwarteten starken Nachfrage nach neuen Technologielösungen, insbesondere im Bereich der Rechenzentren und Grafikprozessoren.

