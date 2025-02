Frankfurt (ots) -Als sich die "Koalition der Willigen" nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 entschloss, in Afghanistan in einen Krieg zu ziehen, haben sich die beteiligten westlichen Staaten (...) vielfältig große Verantwortung aufgeladen. (...) Der jetzt vorgestellte Bericht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Bundestag betrifft eine Facette dieser Verantwortung, nämlich die gegenüber dem eigenen militärischen und zivilen Personal, das zwanzig Jahre nach dem Beginn des Militäreinsatzes letztlich schlagartig aus dem Land abgezogen wurde.Der Bericht zeigt, dass dieser letzte Akt des militärischen Engagements in Afghanistan von vielen Kompetenzmängeln seitens der Bundesregierung geprägt war. Es waren politische Entscheidungen der USA und ihrer Verbündeten, die zu dem chaotischen Abzug führten. Dass diese Situation nach einem zwei Jahrzehnte dauernden militärischen Engagement in Afghanistan überraschend kam, ist ein großes Versäumnis. (...)Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5973915