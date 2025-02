Der Optimismus der Anleger scheint weiter ungebrochen. Egal ob die wieder steigende Inflation in den USA, die drohenden Zölle aus dem Weißen Haus gegen Europa oder eine mögliche Neuordnung der Kräfteverhältnisse in der weltweiten Sicherheitsarchitektur - selbst in den Risikofaktoren erkennen Anleger einzelne Anlageopportunitäten.

Die Profis sind sogar so optimistisch, dass die Barbestände der Fonds und Vermögensverwalter mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit 2010 angekommen sind. Es ist das komplette Gegenteil zum Oktober 2022, als diese große Technologierally begann. Alle sind scheinbar davon überzeugt, dass es keine globale Rezession geben wird und der Handelskrieg nur ein "Restrisiko" darstellt. Was auch immer am Ende dafür verantwortlich sein wird, dass sich diese gelassene und euphorische Börsenstimmung dreht, es dürfte die meisten von ihnen empfindlich treffen.

Auch bei der Nvidia-Aktie ist der DeepSeek-Schock überwunden, die Aktie notiert wieder da, wo sie vor den Nachrichten aus China stand. Der nächste Härtetest steht an, wenn das Unternehmen in der kommenden Woche seine Quartalszahlen präsentieren wird. Hier wird zum einen spannend zu sehen sein, ob Nvidia an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann oder ob sich bereits Spuren der neuen chinesischen und konkurrierenden KI-Modelle in Zahlen und Ausblick zeigen. Sollte dies der Fall sein, könnte die Korrektur schnell wieder einsetzen und sich die Nvidia-Story weiter abkühlen.

