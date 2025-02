Bekanntgabe der Gewinner auf der Konferenz Year in Infrastructure 2025, die am 14. und 15. Oktober in Amsterdam stattfindet

Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute bekannt, dass ab sofort die Einreichung von Projekten für die Going Digital Awards 2025 möglich ist. Bei diesem renommierten globalen Wettbewerb werden die besten digitalen Errungenschaften bei der Umsetzung und Leistung von Infrastrukturprojekten ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury, die sich aus führenden Köpfen und Fachleuten auf ihrem Gebiet zusammensetzt, wählt die Gewinner aus den bemerkenswertesten Infrastrukturprojekten der Welt aus. Die Einreichungsfrist endet am 31. März 2025.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217144487/de/

Winners of the 2024 Going Digital Awards celebrate their accomplishments. Nominations are now open for the 2025 awards. Image courtesy of Bentley Systems.

Im Rahmen des seit über 20 Jahren stattfindenden Wettbewerbs wurden bereits mehr als 5.250 der herausragendsten Infrastrukturprojekte weltweit ausgezeichnet. Der globale Wettbewerb steht allen Anwendern von Bentley-Software offen. Projekteinreichungen sind in einer Reihe von Kategorien möglich, die alle Arten von Infrastrukturprojekten und -phasen umfassen vom Entwurf über den Bau bis hin zum Betrieb.

In jeder der 12 Auszeichnungskategorien werden drei Finalisten ausgewählt. Die Finalisten gewinnen eine Reise zur Konferenz Year in Infrastructure und der Verleihung der Going Digital Awards, an der sie am 14. und 15. Oktober 2025 in Amsterdam als Gäste von Bentley teilnehmen. Dort werden die Finalisten ihre Projekte einer unabhängigen Jury aus Fachleuten aus der Branche und wichtigen Pressevertretern vorstellen. Neben den von der Jury vergebenen Preisen werden die Gründer von Bentley ausgewählte Projekte von Unternehmen oder Einzelpersonen auszeichnen, die einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Infrastruktur leisten. Die Gewinner werden am 15. Oktober während der feierlichen Verleihung der Going Digital Awards bekannt gegeben.

Die Kategorien der Going Digital Awards 2025:

Brücken und Tunnel?

Städte, Campus, Anlagen und Liegenschaften

Bauwesen?

Energieerzeugung

Geodaten und Reality Modeling

Projektabwicklung?

Schienenverkehr und Verkehrswesen?

Straßen und Autobahnen?

Hochbau und Statik?

Modellierung und Analyse des Untergrunds?

Übertragung und Verteilung?

Wasser und Abwasser?

Die mit den Going Digital Awards ausgezeichneten Projekte werden auch im Infrastructure Yearbook von Bentley vorgestellt, das an ein internationales Publikum aus Regierungsbehörden, einflussreichen Branchenvertretern, Medien, Branchenanalysten und Bentley-Anwendern gerichtet ist.

Weitere Informationen über den Wettbewerb Going Digital Awards 2025 oder die Möglichkeit, ein Projekt einzureichen, finden Sie auf der Website der Going Digital Awards.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, im Schienen- und öffentlichen Personennahverkehr, im Bereich Wasser und Abwasser, bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand und für öffentliche Dienste, bei Gebäuden und Campus, in der Bergbauindustrie sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Fachleute aus dem geotechnischen Bereich und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.200 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, Bentley Open, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise, SYNCHRO und Seequent sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217144487/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Presse für Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com

Investoren: Eric Boyer, IR@bentley.com