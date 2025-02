Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 18 Février/February 2025) - Seahawk Gold Corp. (the "Issuer") announced on June 26, 2024 the intention to acquire FlexGPU, an AI data center development company, which would constitute a Fundamental Change pursuant to CSE Policy. The Issuer has announced the termination of negotiations for the acquisition FLexGPU.

For further in details please see the Issuer's news release.

Seahawk Gold Corp. (l'« Émetteur ») a annoncé le 26 juin 2024 son intention d'acquérir FlexGPU, une société de développement de centres de données d'IA, ce qui constituerait un changement fondamental conformément à la politique du CSE. L'Émetteur a annoncé la fin des négociations pour l'acquisition de FLexGPU.

Pour plus de détails, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Issuer/Emetteur : Seahawk Gold Corp. Symbol/Symbole : SEAG Effective Date/Date effective : Le 18 FEB 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)