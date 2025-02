FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15,70 Euro belassen. Vom Geschäftsbericht des Immobilienunternehmens am 12. März seien keine größeren Überraschungen zu erwarten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die selbst gesteckten Ziele dürften allesamt erreicht worden sein. Er hält die Aktie weiterhin für stark unterbewertet und verweist auf das robuste Geschäftsmodell mit konstant steigenden Mieteinnahmen./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 16:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 16:38 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU0775917882