Kombinierte Angebote unterstützen Unternehmen und Organisationen mit neu einzuführendem oder voll etabliertem Projektportfoliomanagement

Planview, die führende Plattform für strategisches Portfoliomanagement (SPM) und die Entwicklung digitaler Produkte (DPD), gab heute den Abschluss der Übernahme von Sciforma bekannt, einem bedeutenden Anbieter von Lösungen für Projektportfoliomanagement (PPM) und Produktentwicklung. Diese strategische Akquisition festigt Planviews Position als unangefochtener Marktführer im Bereich Enterprise-Portfoliomanagement und bietet marktführende Lösungen für Unternehmen, unabhängig von ihrem PPM-Entwicklungstand.

Mit der Übernahme von Sciforma verstärken wir unser Engagement für Portfoliomanagement-Experten weltweit", sagte Razat Gaurav, CEO von Planview. "Gemeinsam bauen wir die weltweit größte Community von Fachleuten für Portfolio- und Produktentwicklung auf und bieten ihnen Unternehmenslösungen an, mit denen sie ihre entscheidenden Herausforderungen bewältigen. Kein anderer Anbieter auf dem Markt verfügt über bessere Voraussetzungen für die Begleitung von Unternehmen durch jede Entwicklungsstufe ihrer Portfolio-Management-Entwicklung."

Diese Akquisition stärkt die Präsenz von Planview in Europa, einem Markt, in dem Sciforma eine starke Position aufgebaut hat. Die Kunden können davon ausgehen, dass ihnen der Kundenservice von Sciforma Kundenteams auch weiterhin nahtlos zur Verfügung steht, jetzt verstärkt duch die weltweite Customer-Success-Organisation von Planview. Nach der Übernahme bietet Planview eine bislang unerreichte internationale Abdeckung und ein komplettes Lösungsspektrum, das Unternehmen in jedem PPM-Reifestadium von der frühen Einführung bis hin zu anspruchsvollen Unternehmensimplementierungen unterstützt und Entwicklung und Wachstum ihrer Kunden fördert.

"Wir freuen uns sehr über unsere Eingliederung in Planview, ein spannendes, neues Kapitel für die Kunden und Mitarbeiter von Sciforma," sagte Doug A. Braun, CEO von Sciforma. "Unsere gemeinsamen Werte und unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden stellen sicher, dass unsere Unternehmenskulturen zueinander passen und sich ergänzen. Gleichzeitig erweitern die global verfügbaren Ressourcen und die marktführende Position von Planview unser Potenzial weltweit. Mit dem Zugang zu Planviews umfangreicher Customer-Success-Organisation und der gesteigerten Reichweite im Markt werden wir Innovationen beschleunigen und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten."

Bestehende Kunden von Sciforma werden ihre Produkte wie bisher nutzen können, jetzt mit Unterstützung durch die umfangreichen Ressourcen und das Knowhow von Planview. Kunden von Planview können sich für die Lösungen entscheiden, die sich am besten für ihre Organisation eignen, einschließlich der weltweit anerkannten Angebote von Sciforma für PPM und PD. In jedem Fall können Kunden damit auf Flexibilität und einfache Integration zählen.

Ropes Gray und Gides Loyrette Nouel LLP fungierten als federführende Rechtsberater. DLA Piper fungierte als Rechtsberater für Sciforma.

Weiterführende Informationen zu den Portfoliomanagement-Lösungen von Planview finden Sie auf www.planview.com.

Über Planview

Planview ist die führende End-to-End-Plattform für strategisches Portfoliomanagement (SPM) und die Entwicklung digitaler Produkte (DPD). Mit ihr gewinnen Kunden den strategischen Weitblick, den sie benötigen, um Investitionen und Initiativen zu priorisieren, sie in gegebenen Rahmenbedingungen zu realisieren und um zielgerichtet umzusteuern, wenn die Situation sich verändert. Die integrierten Lösungen unserer Plattform unterstützen die geschäftliche und digitale Transformation von mehr als 2,7 Millionen Anwendern weltweit, unter anderem bei 45 der Fortune 100 Unternehmen. Planview mit Sitz in Austin, Texas (USA) beschäftigt weltweit mehr als 1.300 Mitarbeitende.

