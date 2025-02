NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,31 Prozent auf 108,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,53 Prozent.

Nach der feiertagsbedingten Pause zum Montag stützte die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine die Aktienmärkte. Die als sicher geltenden Anleihemärkte waren weniger gefragt. So fanden in Saudi-Arabien Gespräche zwischen dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und seinem US-Kollegen Marco Rubio über den Ukraine-Krieg statt. "Hochrangige Teams" würden ihre Arbeit aufnehmen, um den Konflikt "auf eine Weise zu beenden, die dauerhaft, nachhaltig und für alle Seiten akzeptabel" sei, hieß es in einer Erklärung der USA. Es war zunächst aber - anders als in russischen Äußerungen - nicht von einem Gipfeltreffen Donald Trumps mit Kremlchef Wladimir Putin die Rede.

Belastet wurden die Anleihen auch durch robuste US-Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung in der Industrie des Bundesstaates New York unerwartet deutlich aufgehellt. Sie signalisiert jetzt wieder ein Wachstum des Sektors./jsl/he