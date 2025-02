DJ XETRA-SCHLUSS/DAX weiter auf Rekordkurs - Konjunkturhoffnung treibt MDAX

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die Hausse am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag fortgesetzt. Der DAX gewann 0,2 Prozent und schloss mit 22.844 Punkten erstmals über der Marke von 22.800 Punkten. Noch stärker nach oben ging es in der zweiten Reihe: Der MDAX legte um gut 0,5 Prozent zu. "Die zweite Reihe wird wiederentdeckt", so ein Marktteilnehmer. Alte Favoriten wie Nemetschek, CTS Eventim oder Gea liefen weiter, daneben gebe es nun zahlreiche charttechnische Verbesserungen konjunkturabhängiger Titel. Die neue ZEW-Umfrage zeigte, dass sich die Konjunkturstimmung noch etwas stärker aufgehellt hatte als erwartet. Zudem gewannen Thyssenkrupp mit der Neubewertung der Marinesparte weitere 7 Prozent.

Die bisher bekannten Ergebnisse des Treffens von Vertretern der USA und Russlands im saudischen Riad hatten noch keine nachhaltigen Impulse gesetzt. "Die Anleger wägen ab, ob dieser unerwartete diplomatische Vorstoß einen bedeutenden Wandel signalisiert - oder nur ein weiteres geopolitisches Getue", so Marktstratege Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere bereits am Vormittag.

In der ersten Reihe gewannen Deutsche Bank 1,4 Prozent und Commerzbank 1,9 Prozent. Die Aufrüstung in Europa dürfte laut Marktteilnehmern das Emissionsgeschäft mit Anleihen und die Zinsanträge anheizen. Daneben waren Airbus und MTU mit Aufschlägen von gut einem Prozent gesucht. Und die Baustoffkonzerne profitierten von der Fantasie um einen Wiederaufbau der Ukraine, aber auch von Geschäftszahlen von Vulcan Materials. Der US-Konzern habe die Gewinnschätzung um etwa 20 Prozent geschlagen, auch der Ausblick klinge zuversichtlich, sagte ein Marktteilnehmer. Heidelberg Materials setzten ihre Hausse mit einem Plus von 0,6 Prozent fort. In der dritten Reihe des deutschen Markts gewannen Sto 5,1 Prozent.

Elmos und Norma unter Druck - CTS Eventim fest

Für Norma ging es um 1,3 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen am Vorabend überraschend den sofortigen Abgang des CEO "wegen strategischer Differenzen" mitgeteilt hatte. CTS Eventim zogen dagegen um 4,2 Prozent an und markierten Allzeithochs. Der Ticketvermarkter hatte dank besserer Geschäfte in allen Bereichen vergangenes Jahr sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis neue Höchstwerte erreicht.

Ebenfalls nach der Zahlenvorlage ging es im TecDAX für Elmos um 4,7 Prozent abwärts. Der Halbleiterhersteller hatte im vierten Quartal 2024 bei rückläufigem Umsatz operativ weniger verdient. PNE wiederum gewannen mit einem günstigen Ausblick des Unternehmens für Windenergie 2,8 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.844,50 +0,2% +14,84% DAX-Future 22.923,00 +0,3% +14,74% XDAX 22.859,68 +0,0% +15,28% MDAX 28.306,85 +0,5% +10,68% TecDAX 3.876,60 +0,0% +13,55% SDAX 15.059,33 +0,6% +9,86% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,06% -7 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 23 17 0 3.941,9 61,5 49,6 MDAX 29 18 3 800,8 45,0 42,3 TecDAX 19 11 0 911,0 19,4 15,5 SDAX 42 26 2 220,5 13,1 11,3 ===

