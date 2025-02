XRP Ledger: Skalierungsprobleme gefährden Web3-Ambitionen

Die Erwartungen an Ripple als potenzieller Web3-Gigant sind hoch. In den sozialen Medien wird bereits spekuliert, dass XRP zum nächsten Bitcoin werden und die Dominanz im Web3-Bereich erlangen könnte. Doch die technologischen Anforderungen für eine solche Position sind enorm und werfen Fragen zur Skalierbarkeit des XRP Ledgers auf.

Transaktionsvolumen übersteigt XRP Ledgers Kapazitäten

Der XRP Ledger kann derzeit etwa 1.500 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Selbst mit Layer-2-Lösungen wie Xahau (1.500 TPS) und Coreum (7.000 TPS) bleibt die Gesamtkapazität weit hinter den Anforderungen zurück. Allein der globale Devisenmarkt erfordert etwa 70.000 Transaktionen pro Sekunde.

Die Analyse verschiedener Finanzsektoren zeigt, dass bereits etablierte Systeme wie Kartenzahlungen (58.000 TPS) oder der Aktienhandel (1.000 TPS) zusammen mit neuen Blockchain-spezifischen Anwendungen die verfügbare Kapazität des XRP Ledgers deutlich übersteigen würden. Ein kürzlicher Netzwerkausfall hat zudem Fragen zur Zuverlässigkeit aufgeworfen.

Solaxy verspricht Lösung der Skalierungsprobleme

Eine vielversprechende Alternative bietet die Skalierungslösung Solaxy auf der Solana-Blockchain. Das Projekt arbeitet an der Beseitigung kritischer Probleme wie Transaktionsabbrüchen und Netzwerkausfällen, während es gleichzeitig verbesserten Datenschutz durch zkProofs implementiert.

Der Vorverkauf der Solaxy-Token hat bereits 21,84 Millionen USD eingebracht. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,001638 USD, wobei Interessierte durch Staking eine jährliche Rendite von 186% erzielen können.

