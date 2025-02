Solana unter Druck: Nutzerzahlen brechen ein - Fällt SOL auf 100 Dollar?

Die Kryptowährung Solana (SOL) verzeichnet aktuell einen deutlichen Rückgang von rund 10 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden und zeigt sich damit als schwächster Performer unter den Top 10 Kryptowährungen. Während der gesamte Markt eine rückläufige Tendenz aufweist, trifft es Solana besonders hart.

Meme-Coin-Hype lässt nach und belastet Solana

Der aktuelle Abschwung bei Solana scheint weniger mit technischen Überlastungen zusammenzuhängen, sondern vielmehr mit einem nachlassenden Interesse an Meme-Coins. Nach den jüngsten Entwicklungen um den LIBRA-Coin und anderen Pump-and-Dump-Meme-Coins haben viele Anleger ihre Investitionen zurückgefahren. Dies spiegelt sich in einem sinkenden Handelsvolumen und einer Abnahme des Mindshares wider.

Der Krypto-Experte Ali Martinez weist darauf hin, dass die Anzahl aktiver Adressen im Solana-Netzwerk von 18,5 Millionen im November auf aktuell 8,4 Millionen gefallen ist. Dieser drastische Rückgang signalisiert eine deutlich geringere Nutzung des Netzwerks und könnte auf ein abnehmendes Interesse oder reduzierte Transaktionsvolumina hindeuten.

Solaxy als vielversprechende Layer-2-Lösung für Solana

Das neu entstehende Projekt Solaxy setzt auf innovative Rollup-Technologien, um Transaktionen im Solana-Netzwerk effizienter zu gestalten. Durch die Bündelung und Verarbeitung von Transaktionen außerhalb des Mainnets sollen Netzwerkausfälle minimiert und gleichzeitig Geschwindigkeit sowie Kosteneffizienz optimiert werden.

Der SOLX-Token fungiert dabei als Brücke zwischen den Ökosystemen von Solana und Ethereum, wodurch Liquidität aus beiden Netzwerken genutzt werden kann. Das Projekt hat bereits über 22 Millionen US-Dollar im laufenden Presale eingesammelt und bietet Anlegern die Möglichkeit, mit SOL, ETH, USDT oder BNB zu partizipieren. Zusätzlich lockt eine Staking-Rendite von 185 Prozent APY.

