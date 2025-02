LIBRA Token-Scam: Argentiniens Präsident Milei unter Druck

Der jüngste Vorfall um den Meme-Coin LIBRA und Argentiniens Präsident Javier Milei sorgt für Aufsehen in der Krypto-Welt. Nach einer Promotion des Tokens durch Milei auf der Plattform X stürzte der Wert drastisch ab, was zu erheblichen Verlusten bei Investoren führte.

Mileis Rolle im LIBRA-Skandal

Am 14. Februar 2025 bewarb der argentinische Präsident den LIBRA-Token, was zu einem rapiden Anstieg der Marktkapitalisierung auf mehrere Milliarden US-Dollar führte. Die Promotion erfolgte mit dem Versprechen, Argentiniens Wirtschaft zu fördern.

Nach dem dramatischen Wertverlust von rund 90 Prozent distanzierte sich Milei von dem Projekt und behauptete, keine Details gekannt zu haben. Die argentinische Regierung hat mittlerweile Ermittlungen aufgenommen, während die Opposition seinen Rücktritt fordert.

MEMEX: Neue Perspektiven für Meme-Coin-Investments

