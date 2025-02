Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, hat seine Wettbewerbsstärke auf dem globalen Markt gestärkt. Laut Daten des internationalen Marktforschungsinstituts Omdia lieferte Hisense 2024 weltweit 29,14 Millionen TV-Geräte aus und erreichte damit einen Anteil von 14 % am Weltmarkt. Hisense hat sich von 2022 bis 2024 weltweit die Position der Nummer 2 gesichert und ist der einzige TV-Hersteller, der sieben Jahre in Folge ein kontinuierliches Wachstum erzielt hat.Hisense hat seine Position als weltweiter Marktführer im Bereich der Großbildfernseher gefestigt. Mit einem Marktanteil von 19,8 % bei den Auslieferungen von Fernsehern mit einer Größe von 75 Zoll und mehr steht Hisense weltweit an erster Stelle. Im Segment der Ultra-Großbildfernseher hält Hisense einen dominierenden Marktanteil von 30,3 % bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonale von 98 Zoll und mehr und beeindruckende 58,8 % bei Modellen mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr und sichert sich damit auch die weltweite Spitzenposition. Laut GFK und Circana stehen Hisense-Fernseher in Ländern wie Japan, Australien, Südafrika und Slowenien an erster Stelle.Der anhaltende Erfolg von Hisense auf einem hart umkämpften Markt ist auf sein Engagement für benutzerorientierte Technologie und höchste Qualität zurückzuführen, die den Alltag der Kunden verbessern. Der 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher ist die Krönung der Hisense-Technologie und verfügt über die fortschrittliche RGB Local Dimming Display Technology. Die Hi-View AI Engine X nutzt KI-gesteuerte Funktionen wie AI Peak Brightness und AI RGB Local Dimming, um Echtzeitanpassungen für eine lebendige, naturgetreue Darstellung zu gewährleisten. Für Hisense ist die KI die treibende Kraft hinter der Innovation, der Verbesserung des Fernseherlebnisses und der Energieeffizienz.Das unermüdliche Engagement von Hisense für Innovation und Kundenzufriedenheit hat seine Position als weltweiter TV-Marktführer gefestigt. Durch den Einsatz von Spitzentechnologie und strategischen Partnerschaften verbessert Hisense weiterhin das Fernseherlebnis und setzt Maßstäbe in der Branche. Mit Blick auf die Zukunft ist Hisense gut aufgestellt, um sein Wachstum aufrechtzuerhalten und für Verbraucher weltweit eine Top-Wahl zu bleiben.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 2 bei den TV-Lieferungen von 2022 bis 2024 und die Nummer 1 im Segment 100'+ TVs von 2023 bis 2024. Das Unternehmen hat schnell expandiert und ist in mehr als 160 Ländern tätig. Es ist spezialisiert auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2622106/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-tv-bleibt-bis-2024-die-weltweite-nummer-2-und-fuhrt-den-100-zoll-tv-markt-an-302379164.htmlPressekontakt:Izzie Zhang,E-Mail: Izzie.Zhang@rfcomms.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5973938