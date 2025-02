Straubing (ots) -So hält der Kreml den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union plötzlich für das souveräne Recht des Landes, dem Russland bisher die Souveränität abspricht. Soll das ein Teil des Deals sein? EU-Mitgliedschaft ja, Nato-Beitritt nein, weil Russland die Europäer für schwach und deshalb die Beistandsklausel in den EU-Verträgen für irrelevant hält? (...) Es darf jedoch nicht vergessen werden: Es waren in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad erste Gespräche, noch keine Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine. (...) Wenn es zu direkten Verhandlungen mit Putin kommt, wird er (Trump) den Ruhm kaum mit den Europäern teilen wollen. Sie müssen ihm trotzdem klarmachen, dass sie nicht einverstanden sind, wenn über ihre Köpfe und vor allem die der Ukrainer hinweg entschieden wird, und sie später die Konsequenzen tragen sollen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5973937