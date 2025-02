Anzeige / Werbung

Airbnb: Starke Zahlen, Aktie explodiert! Lohnt sich die Aktie noch oder ist die Rallye vorbei?

Airbnb hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 zu einer der weltweit führenden Plattformen für die Vermittlung von Unterkünften entwickelt. Gegründet wurde das Unternehmen von Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blecharczyk aus einer Notsituation heraus, als sie selbst kein Hotel fanden. Daher begann das Unternehmen mit der einfachen Idee: Menschen sollten ihre Wohnungen oder Zimmer kurzfristig an Reisende vermieten können. Was als kleine Initiative mit Luftmatratzen in einem Apartment in San Francisco startete, entwickelte sich schnell zu einer globalen Plattform, die heute in über 220 Ländern und Regionen aktiv ist.

Der große Erfolg von Airbnb basiert auf dem Konzept der Sharing Economy, bei dem Privatpersonen ihre Unterkünfte flexibel über die Plattform anbieten können. Dies ermöglicht eine oft günstigere und authentische Alternative zu klassischen Hotels und hat das Reiseverhalten vieler Menschen nachhaltig verändert. Besonders in Großstädten und touristischen Hotspots wurde Airbnb schnell populär, was dem Unternehmen ein rasantes Wachstum bescherte.

Wir analysieren das Unternehmen vor dem Hintergrund des Rekordjahres 2024, einiger spannender Angebote und dem Chartbild, was nun wieder sehr stark ausschaut. Dazu nutzen wir das Freestoxx-Tool.

