Die CANCOM SE verzeichnet eine stabile Entwicklung an der Börse, wobei die Aktie im XETRA-Handel weitgehend das Vortagesniveau halten konnte. Mit einem Kurs von 25,28 Euro zeigt sich das Papier widerstandsfähig gegenüber den aktuellen Marktschwankungen. Bemerkenswert ist dabei die positive Tendenz seit dem 52-Wochen-Tief von 21,22 Euro im November, was einer Erholung von über 19 Prozent entspricht. Die Handelsaktivität war mit einem Volumen von mehr als 61.000 gehandelten Aktien lebhaft, wobei die Kursschwankungen zwischen 24,94 und 25,38 Euro lagen.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Geschäftsentwicklung des IT-Dienstleisters zeigt sich robust, was sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Mit einem Umsatzplus von 1,63 Prozent auf 422,60 Millionen Euro und einem leicht verbesserten Ergebnis je Aktie von 0,28 Euro übertraf das Unternehmen die Vorjahreswerte. Analysten bleiben optimistisch und setzen das mittlere Kursziel bei 30 Euro an, was ein erhebliches Steigerungspotenzial impliziert. Auch die geplante Dividendenerhöhung auf 1,05 Euro je Aktie für das laufende Jahr signalisiert das Vertrauen des Managements in die weitere Geschäftsentwicklung.

