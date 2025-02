DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Cipollone: Bilanzabbau mindert Wirkung von EZB-Zinssenkungen

Der Abbau der geldpolitischen Anleihebestände der Euroraum-Zentralbanken beeinträchtigt nach Aussage von EZB-Direktor Piero Cipollone die Wirkung der Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB). In einem MNI-Webcast forderte er, dass die EZB ihre Zinssenkungen dieser Tatsache anpassen müsse. Cipollone wies außerdem darauf hin, dass die Banken im Zuge des anhaltenden Bilanzabbaus irgendwann auf "strukturelle Liquidität" angewiesen sein dürften.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Februar überraschend kräftig

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Februar überraschend stark gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 5,7. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Stand von minus 1,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 12,6 gelegen.

USA und Russland einigen sich in Riad auf Verhandlungsteams

Die USA und Russland haben sich am Dienstag bei einem ersten Treffen zur Beilegung des Ukraine-Kriegs nach Angaben von US-Regierungsvertretern auf die Ernennung hochrangiger Teams geeinigt. Nach einem Tag hochrangiger Gespräche von Vertretern beider Seiten in der saudischen Hauptstadt Riad wurde ein eine formeller Prozesses zur Beendigung des Krieges verkündet, der vor fast drei Jahren mit dem Einmarsch russischer Truppen in das Nachbarland begann.

Israel will mit Hamas über zweite Phase der Waffenruhe verhandeln

Israel wird nach offiziellen Angaben Verhandlungen mit der Hamas über eine dauerhafte Beendigung des Krieges im Gazastreifen und die Freilassung der noch lebenden israelischen Geiseln aufnehmen. Außenminister Gideon Sa'ar sagte, das israelische Sicherheitskabinett habe am Montagabend beschlossen, die Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens in dieser Woche zu eröffnen, mehr als zwei Wochen nachdem die Gespräche gemäß den Bedingungen des Abkommens hätten beginnen sollen.

+++ Konjunkturdaten +++

Kanada Jan Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Kanada Jan Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,9% gg Vorjahr

Kanada Jan Verbraucherpreise +0,1% gg Vm

