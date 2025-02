The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.02.2025ISIN NameCA09076J2074 BIOHARVEST SC.INC. O.N.CA23809L1085 DATAMETREX AI LIMITEDUS89484T1043 NEXXEN INTL.LTD. SP.ADR/2