G2 Risk Solutions möchte seine Präsenz in Europa durch die Übernahme von ZignSec AB ausbauen.

G2 Risk Solutions (G2RS), ein führender Anbieter im Bereich Risikomanagementlösungen für den Finanzsektor, meldet die Übernahme eines seiner verbundenen Unternehmen, ZignSec AB (ZignSec). Dies ist ein bedeutender Schritt im Rahmen der Mission von G2RS, umfassende, technologiebasierte Compliance- und Risikomanagementlösungen für regulierte Unternehmen weltweit bereitzustellen.

ZignSec AB bietet wegweisende Lösungen zur Identitätsprüfung an und ist Eigentümer von Web Shield, einem Marktführer im Bereich Due-Diligence-Dienstleistungen für Händler, sowie von Wyzer, einem Spezialisten für die Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Durch die Zusammenarbeit der drei Unternehmen wird G2RS seine Dienstleistungen erweitern und seine Reichweite auf kritische Bereiche des Risiko- und Compliance-Managements weltweit ausdehnen können.

Ziel von G2RS ist es, mit diesem Schritt seine Fähigkeit zur Unterstützung stark regulierter Sektoren auszubauen, zu denen Finanzinstitute wie Banken, Kreditgeber, Gläubiger, Händlerakquisiteure, Aufsichtsbehörden und Internetplattformen gehören.

"Dies ist ein Schlüsselmoment für unsere Kunden", so Brian Longe, Chief Executive Officer von G2RS. "In einer Zeit, in der die Komplexität der Vorschriften zunimmt und der digitale Wandel rasant voranschreitet, brauchen Unternehmen einen Partner, der unübertroffene Risikomanagementlösungen bereitstellt. Durch die Bündelung unseres Fachwissens mit ZignSec und seinen anderen Geschäftsfeldern setzen wir neue Maßstäbe für globale Compliance und Risikoinformationen."

Das erweiterte G2RS-Team kann seine globale Präsenz mit Aktivitäten in den Vereinigten Staaten, Indien, Großbritannien, Deutschland, Schweden, Polen, Malta, den Philippinen, dem Nahen Osten und Italien weiter ausbauen. Dank dieser weltweiten Präsenz ist G2RS in der Lage, Kunden bei der Bewältigung der zunehmenden Risiken und Compliance-Herausforderungen in einer immer stärker vernetzten Welt zu unterstützen.

"Ganzheitliches Risikomanagement hat sich von einer Option zu einer Notwendigkeit entwickelt", so Rochelle Blease, President von G2RS. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere kontinuierlichen Investitionen Unternehmen dabei unterstützen werden, globale Compliance-Anforderungen vorwegzunehmen, ihre Betriebsabläufe zu schützen und nachhaltiges Wachstum in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt zu fördern."

Diese Übernahme verdeutlicht das Engagement von G2RS, das Risikomanagement durch den Einsatz von Technologie, Expertise und Daten voranzutreiben und Kunden dabei zu unterstützten, Risiken zu vermeiden und Compliance-Verpflichtungen zuverlässig zu erfüllen.

Weitere Informationen finden Sie unter g2risksolutions.com.

