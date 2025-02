XRP News: Wird Ripple nun so steil fallen, wie es gestiegen ist?

Nachdem der XRP-Coin noch von allen führenden Kryptowährungen mitunter die höchsten Gewinne verzeichnet hat und einige Anleger schon ganz berauscht von Dopamin und Adrenalin waren sowie Kurse jenseits von 10.000 USD gesehen haben, scheint sich das Blatt inzwischen zu wandeln. Erfahren Sie jetzt nähere Details darüber im folgenden Beitrag.

XRP entwickelt sich wieder schlechter als der Kryptomarkt

Preis und Marktkapitalisierung von XRP | Quelle: Tradingview

Besonders bemerkenswert ist die Zunahme der Abweichung zwischen der Entwicklung des Preises und der Marktkapitalisierung. Dabei hatte Letztere schon lange vor dem Preis ein neues Allzeithoch ausgebildet. Zuvor noch sind sie die meiste Zeit parallel verlaufen und hatten nur eine geringe Differenz. Dies könnte auch bald durch eine Annäherung wieder geschehen.

Trotz der vielen positiven Berichterstattungen und des FOMOs in den sozialen Medien um den XRP-Coin, hat sich dieser nach seiner steilen Rallye nach der Wahl von Trump zum nächsten US-Präsidenten über den vergangenen Monat schlechter als der breite Kryptomarkt entwickelt. Während dieser nur 15,16 % an Wert verlor, waren es bei XRP mit 24,24 % fast doppelt so viel. Aber auch Bitcoin konnte sich mit einem Minus von 9,67 % deutlich besser halten.

XRP vs. Kryptomarkt, BTC und ETH im Monatsvergleich | Quelle: Tradingview

Zwar meiden die Anleger den XRP-Coin nicht, dennoch scheinen sie derzeit andere Kryptowährungen zu bevorzugen. Zurückzuführen ist dies auf zahlreiche Gründe, wobei auch viele für den Token sprechen.

Warum schwächelt XRP nun und kann er bald noch weiter fallen?

Eine der drängendsten Fragen für die XRP-Investoren ist jetzt, ob die Rally noch weitergehen kann. Dabei spielen aber auch zahlreiche makroökonomische Aspekte eine Rolle, wie zuletzt das negative Sentiment und die Angst um die Memecoin-Skandale, welche einen größeren Umfang als die FTX-Krise ausmachen sollen.

Aber auch wirtschaftlich sind aufgrund der gestiegenen Inflationsdaten durch Handelskriege, Remigration und mehr die Sorgen über eine weniger dovishe Geldpolitik gewachsen, sodass es zu geringeren Liquiditätszuflüssen in den Kryptomarkt kommen könnte, als sich von manchen erhofft wurde.

XRP vs. Kryptomarkt, BTC und ETH seit US-Wahl | Quelle: Tradingview

Seit der US-Wahl ist Ripple bereits um zeitweise mehr als 556 % gestiegen, sodass für die Anleger die Luft auf solchen Höhen immer dünner geworden ist. Angesichts so großer Gewinne könnten manche jetzt nervös werden, wenn diese wie ein Eiswürfel in der Sonne dahinschmelzen. Daher könnte es noch zu einem weiteren Verkaufsdruck kommen.

Betrachtet man den Kursverlauf von XRP im Vergleich zu Bitcoin und Ethereum, so ist dieser vor allem von steilen Anstiegen und anschließend ebenso schnelle Abverkäufe geprägt. Einige Investoren achten zudem auf Fraktale und könnten daher in der aktuellen Situation ein ähnliches Muster erkennen, was den Abwärtsdruck verstärken kann.

XRP-Fraktale | Quelle: CMC

Selbst während eines Aufwärtstrends sind Rücksetzer bis zum 61,8er-Fibonacci-Level keine Seltenheit, welches bei 1,48 USD liegt. Dies würde vom aktuellen Kurs von 2,51 USD einen potenziellen Verlust von 41,04 % bedeuten. Durch ein negatives Marktumfeld wie bei FTX sind jedoch auch wie damals stärkere Korrekturen denkbar.

XRP Ledger richtet sich immer mehr auf Multi-Chain aus

Während einige erwarten, dass sich wie beim Internet lediglich ein Standard durchsetzen wird, rechnen andere damit, dass es wie bei etwa Fast-Food-Ketten unterschiedliche Blockchains von verschiedenen Anbietern geben wird, wobei sich manche von ihnen auf verschiedene Bereiche spezialisieren.

In dieser Hinsicht wird auch eine Wallet vonnöten, welche diesen zunehmenden technologischen Anforderungen gewachsen ist. Daher wurde nun die Best Wallet ins Leben gerufen, die mehr als 60 verschiedene Blockchains unterstützt. Darüber hinaus zeichnet sie sich unter anderem durch einen Preisvergleich aus, um den Nutzer niedrige Gebühren zu bieten.

Eine der beliebtesten Funktionen ist der Project-Screener, welcher schon viele Coins vor ihren großen Anstiegen aufgezeigt hat. Hinzu kommen zahlreiche weitere Vorteile wie direkten Zugriff auf Web3-Anwendungen, passive Einkommen sowie bald eine praktische Kreditkarte, mit der sich die Coins leichter im Alltag ausgeben lassen können.

In rund einem halben Jahr ist die Best Wallet besonders schnell expandiert und hat mittlerweile über eine halbe Million Nutzer erreicht. Monatlich kann sie um 50 % Anwender wachsen, welche sich alle auf den eigenen $BEST-Coin stürzen könnten. Schließlich bringt dieser zahlreichen Vorteile wie niedrigere Gebühren, höhere Zinsen und exklusive Vorzüge wie bei den Presales.

Somit konnte der Vorverkauf über 10,20 Mio. USD einnehmen. Angeboten werden die Token noch für weniger als vier Stunden für 0,024025 USD. Dann wird bereits die Vorverkaufsrunde abgeschlossen und die nächste Erhöhung stattfinden. Für die Maximierung der Bestände können diese unmittelbar danach für 161 % pro Jahr gestakt werden.

