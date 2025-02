Die Entwicklung der Meta-Aktie in den vergangenen Wochen war beeindruckend. 20 Handelstage in Folge konnte das Papier zulegen. Am Montag markierte die Aktie bei 740,91 Dollar ein neues Allzeithoch. Doch heute setzten nun Gewinnmitnahmen ein. Mit einem Minus von fast vier Prozent ist sie der größte Verlierer des Tages im Nasdaq 100.Die Aussicht auf glänzende Geschäfte rund um KI-Technologie hatte die Papiere seit Mitte Januar angetrieben. Mit KI lieferte Meta seinem wichtigen Werbegeschäft zuletzt ...

