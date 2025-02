NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einer Fachveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Nach einem starken vierten Quartal sei es wenig überraschend gewesen, dass das Management des Getränkekonzerns sich mit Blick auf die weitere Wachstumsdynamik sehr zuversichtlich gezeigt habe, schrieb Analystin Andrea Teixeira am Dienstag anlässlich der CAGNY (Consumer Analyst Group of New York)./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 14:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US1912161007