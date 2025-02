Krypto News: Bitcoin fällt auf 94.000 US-Dollar, während dieser Meme-Coin 2,2 Millionen Dollar einsammelt

Die Zeiten auf dem Kryptomarkt sind derzeit, vorsichtig ausgedrückt, eher durchwachsen. Nach den Höhenflügen im Januar kommt jetzt die Katerstimmung. Bitcoin korrigierte in den letzten 24 Stunden zwar nur leicht um 1,63 %, ist aber mit dem aktuellen Kurs von rund 94.000 US-Dollar von seinem Allzeithoch von 109.000 US-Dollar aus dem Januar sehr weit entfernt.

Die Stimmung auf dem Markt ist schlecht, der Fear an Greed Index ist auf 38 gefallen und die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptomarkts um 2,56 %.

Bitcoin fällt - droht jetzt der Bärenmarkt?

Die Gründe, warum der Bitcoin fällt, sind vielfältig. Ein Grund sind vermutlich die Kapriolen des US-Präsidenten, der mit Strafzöllen förmlich um sich wirft - zuletzt auf Stahl und Aluminium. Die Inflation in den USA steigt und es sieht aktuell nicht danach aus, dass die FED den Leitzins senkt. In solchen Zeiten stecken die Investoren ihr Geld lieber in vermeintlich sichere Anlageformen, statt in Hochrisikoanlagen, zu denen Bitcoin und Co. ja eindeutig gehören. Gold, das in Zeiten steigender Inflation als sicherer Hafen gilt, hat hingegen zugelegt. Eigentlich ziemlich paradox für einen Präsidenten, der sich noch vor der Wahl als neuer "Bitcoin-Präsident" feiern ließ und auch gern die ein oder andere Spende aus der Kryptowelt annahm.

Ob jetzt der nächste Bärenmarkt oder sogar der nächste Kryptowinter droht, kann an dieser Stelle nicht genau prognostiziert werden. Dafür sind Kryptowährungen einfach zu volatil, was den Assets momentan zum Verhängnis wird. Was man allerdings mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass auf jeden Bärenmarkt irgendwann ein Bullenmarkt folgt und auf jeden Kryptowinter auch ein Kryptosommer. Wenn die Kurse wieder steigen, dann sind BTCBULL Token Inhaber genau für diese Phase bestens aufgestellt.

BTC Bull Token - der Meme-Coin mit Bitcoin Twist

Das neue Meme-Coin Projekt BTC Bull Token bietet seinen Inhabern die einzigartige Möglichkeit, echte Bitcoin Anteile zu verdienen, wenn der BTC bestimmte Meilensteine erreicht. Das erste Hindernis, das Bitcoin überwinden muss, ist der Kurs von 150.000 US-Dollar. Beim aktuellen Kurs von knapp 94.000 US-Dollar könnte man also noch ein bisschen Zeit haben, um als Early Bird Investor bei BTCBULL einzusteigen. Die Höhe des ausgeschütteten Airdrops richtet sich nämlich nach der Anzahl der BTCBULL Token, die man während der Presale Phase in seiner Wallet hält. Außerdem hat der Coin einen eingebauten Burningmechanismus, mit dem Token sukzessive aus dem Umlauf entfernt werden. Diese Verknappung kann sich wiederum positiv auf den Kurs auswirken. On top hat BTCBULL auch eine Stakingfunktion. Aktuell sind 559 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 188 %.

BTC Bull Token ist es innerhalb von einer Woche gelungen, rund 2,2 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Um sich als früher Investor an dem Projekt zu beteiligen, muss man eine kompatible Wallet, beispielsweise Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet im Moment 0,00237 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.