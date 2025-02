Paolini trägt Amazfit Smart Wearables, um ihre Leistung und Regeneration zu verbessern.

Das Amazfit-Logo wird auf Paolinis Spielkleidung erscheinen.

Amazfit, eine führende globale Marke für intelligente Wearables, die zu Zepp Health (NYSE: ZEPP) gehört, gab heute die Verpflichtung der italienischen Tennissensation und Nummer 4 der Weltrangliste, Jasmine Paolini, als neueste globale Sportpartnerin bekannt. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung und der offiziellen Partnerschaft für intelligente Wearables wird Paolini Amazfit repräsentieren, indem sie das Amazfit-Logo und die Smartwatch auf dem Platz trägt und die Fitness-Wearables der Marke, einschließlich des Helio-Rings, zur Überwachung des Schlafs und der sportlichen Erholung.

Italian Tennis Star Jasmine Paolini Joins Amazfit as Latest Athlete Ambassador (Photo: Business Wire)

Paolini ist die aktuelle Nummer 1 in Italien und die bestplatzierte italienische Einzelspielerin in der Geschichte der WTA. Sie erreichte sowohl das Einzel- als auch das Doppelfinale bei den French Open 2024 und war 2024 in Wimbledon im Einzel-Finale. Außerdem ist Paolini amtierende Olympiasiegerin im Doppel und hat zwei WTA-Titel im Einzel und sechs im Doppel gewonnen.

"Ich habe aus erster Hand erfahren, wie wichtig es ist, meine Leistung zu verfolgen und Daten während des Trainings zu analysieren, um auf höchstem Niveau mithalten zu können", sagte Paolini. "Als professionelle Tennisspielerin bin ich ständig auf Reisen, muss mich an neue Zeitzonen gewöhnen und meinen Körper durch intensive Spiele und Trainingseinheiten bringen. Mit den Smart Wearables von Amazfit kann ich meine Genesung, meine Schlafqualität und meine allgemeine Fitness in Echtzeit überwachen und sicherstellen, dass ich mich schnell anpasse und in Bestform bleibe, egal wo ich bin. Ich freue mich riesig, der Amazfit-Familie beizutreten und mein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen."

Mit der fortschrittlichen Tracking-Technologie von Amazfit erhält Paolini tiefe Einblicke in ihr Training, ihre Gesundheit und ihre Erholung sowohl auf als auch abseits des Platzes. Durch die Nutzung der Smart Wearables von Amazfit kann sie wichtige Leistungskennzahlen überwachen, darunter Herzgesundheit, Schlafqualität und Belastungsbelastung, und so ihre Vorbereitung, Erholung und ihr allgemeines Wohlbefinden optimieren.

Wayne Huang, Gründer und CEO von Zepp Health, betonte die Bedeutung der Verpflichtung von Paolini und das Engagement der Marke für Spitzenleistungen: "Jasmine Paolinis unglaubliche Leistungen und ihr Engagement für die Maximierung ihrer Leistung passen perfekt zur Vision von Amazfit für fortschrittliche Sporttechnologie. Wir bieten nicht nur Smartwatches an wir bauen ein komplettes Ökosystem für intelligente tragbare Geräte auf. Vom Amazfit Helio Ring, der dabei hilft, die Erholung und den Schlaf zu verfolgen, bis hin zu den neuesten Funktionen für das Ernährungsmanagement in unserer App, die die Erholung nach dem Spiel unterstützen, ermöglicht unsere Technologie es Sportlern, intelligenter zu trainieren, sich effizienter zu erholen und Höchstleistungen zu erbringen. Mit Paolinis Beitritt zu Amazfit unterstützen wir nicht nur ihre Reise auf höchstem Tennisniveau, sondern zeigen auch, wie Amazfits intelligentes tragbares Ökosystem Sportler und Sportbegeisterte weltweit unterstützt."

Die Verpflichtung von Paolini stärkt Amazfits wachsende Liste von Spitzensportlern und schließt sich dem italienischen und europäischen Langstreckenmeister Yeman Crippa, der olympischen Goldmedaillengewinnerin im Sprint Gabby Thomas, den HYROX-Weltmeistern Meg Jacoby und Hunter McIntyre, der olympischen Triathletin Morgan Pearson und dem Padel-Star Bea González an.

Amazfit hat es sich zur Aufgabe gemacht, Produkte zu entwickeln, die ganzheitliche Gesundheit und Wohlbefinden fördern, und dass ein gesunder Lebensstil ein Gleichgewicht zwischen vier zentralen Säulen des Wohlbefindens erfordert: körperliche Fitness, Schlaf, Achtsamkeit und Ernährung. Das vielfältige Produktportfolio von Amazfit umfasst die Performance-Smartwatches der Serien Active, Cheetah und T-Rex, den Smart Ring Helio und die Zepp-App, die alle entwickelt wurden, um Sportlern und Gesundheitsbegeisterten dabei zu helfen, ihre ganzheitliche Gesundheit zu verfolgen und zu verbessern. Die neueste Funktion der Zepp-App, das Ernährungstagebuch, das derzeit in den USA verfügbar ist und später in diesem Jahr in anderen Märkten eingeführt werden soll, bietet Sportlern wie Paolini eine beispiellose Möglichkeit, die Lücke zwischen Ernährung und Fitness zu schließen und so Spitzenleistungen und eine optimale Regeneration zu gewährleisten. Ob es um die Überwachung der Herzfrequenz, die Aufzeichnung von Schlafzyklen oder die Protokollierung von Mahlzeiten geht Amazfit liefert die nötigen Erkenntnisse, um einen umfassenden Ansatz für Gesundheit und Leistung zu verfolgen.

