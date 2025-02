Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, hat heute seine umfassende API-Management-Lösung (APIM) vorgestellt, die im Rahmen der Boomi Enterprise Platform Cloud-Scale-APIM zusammen mit marktführenden Integrations- und Automatisierungs-, Datenmanagement- und KI-Funktionen bereitstellt. Boomi API Management besteht aus dem bestehenden API-Management-Angebot von Boomi sowie Vermögenswerten, die kürzlich von der Cloud Software Group und APIIDA erworben wurden, und ermöglicht es Unternehmen, das API-Chaos zu überwinden, die KI zu stärken und ihr Geschäftspotenzial zu entfalten und so APIs in strategische Wachstumstreiber zu verwandeln.

Laut IDC verfügen Unternehmen mit GenAI-gestützten Anwendungen/Diensten in der Produktion über etwa fünfmal mehr APIs als Unternehmen, die noch nicht in GenAI investiert haben1 Ohne ein angemessenes Management kann die daraus resultierende "API-Wildwuchs" Teams überfordern, Chaos verursachen und Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Da APIs das KI-Zeitalter vorantreiben, indem sie einen nahtlosen Datenzugriff, eine Systemintegration und eine autonome Entscheidungsfindung ermöglichen, spielt Boomi API Management eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des API-Wildwuchses, indem es die Auffindbarkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessert und Unternehmen dabei unterstützt, das transformative Potenzial von KI zu erschließen und sich gleichzeitig an die sich entwickelnden Benutzerpersönlichkeiten und -anforderungen anzupassen.

"APIs sind zum Rückgrat KI-gestützter Innovationen geworden und ermöglichen eine nahtlose Interaktion zwischen KI-Modellen, Agenten und Unternehmenssystemen", so Shari Lava, Senior Research Director, AI and Automation bei IDC. "Ein effektives API-Management ist nicht mehr optional es ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, Sicherheit, Skalierbarkeit und Governance zu gewährleisten und gleichzeitig die Komplexität und den API-Wildwuchs zu reduzieren. Ohne eine robuste APIM-Strategie riskieren Unternehmen, die Kontrolle über ihre KI-Initiativen zu verlieren und ihr volles Transformationspotenzial zu verpassen."

Boomi API Management ist eine flexible, ganzheitliche Lösung mit Unterstützung für Boomi und API-Gateways von Drittanbietern. Das Angebot, das auf Boomi AI Agents basiert, hilft Unternehmen, Sicherheitslücken zu schließen, die Ausuferung von APIs zu bekämpfen und Technologieinvestitionen in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. Im Gegensatz zu API-Management-Punktlösungen ist Boomi API Management Teil der Boomi Enterprise Platform, die marktführende Funktionen für Integration und Automatisierung, Datenmanagement und KI-Management in einer einzigen Plattform vereint und so eine unübertroffene Leistung und einen unübertroffenen Geschäftswert bietet.

Laut Sebastiaan Kalshoven, CTO von De Volksbank, "bietet Boomi den Management- und IT-Teams von De Volksbank Transparenz über die gesamte API-Landschaft verschiedener Laufzeitanbieter. Es scannt alle APIs und erstellt den Sicherheits- und Qualitätsfaktor, um die API-Governance zu stärken, und ermöglicht die Implementierung verschiedener Entwicklungsportale für den internen und externen Gebrauch. Es bringt technische und geschäftliche Interessengruppen zusammen und bietet einen klaren Überblick über den realisierten Geschäftswert."

Hauptfunktionen von Boomi API Management

Stärkung der Governance für alle APIs: Verwandeln Sie Daten, Anwendungen und KI-Ressourcen in sichere, skalierbare APIs, die Innovationen fördern und gleichzeitig kritische Informationen schützen. Vereinheitlichen und verwalten Sie APIs, um Schatten-APIs zu eliminieren, die Qualität und Wiederverwendbarkeit zu steigern und KI-fähige Workflows zu ermöglichen.

Unbegrenzte Skalierbarkeit in der Cloud: Unterstützen Sie geschäftskritische Anwendungen und KI mit elastischer Skalierbarkeit, die eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Ermöglichen Sie eine nahtlose Zusammenarbeit und Schnelligkeit, um den Anforderungen verschiedener Personen und dynamischer Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

Alles auf einer Plattform verbinden: Steigern Sie das Umsatzwachstum und beschleunigen Sie Ergebnisse, indem Sie APIs, Anwendungen, Daten und KI auf einer einzigen Plattform verbinden. Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke und erschließen Sie neue Möglichkeiten mit KI-gesteuerten Erfahrungen, verbesserter Effizienz und niedrigeren Kosten.

"APIs bilden die Grundlage der globalen digitalen Wirtschaft und spielen im KI-Zeitalter eine entscheidende Rolle ihr effektives Management ist für den Erfolg von entscheidender Bedeutung", so Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. "Boomi API Management erschließt das volle Potenzial von APIs und beschleunigt Wachstum und digitale Transformation. Durch die Kombination branchenführender Integration, Automatisierung und Datenverwaltung setzt Boomi neue Maßstäbe für API-Management und KI-Innovation und hilft Unternehmen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen."

Lesen Sie unseren Blogbeitrag "Der Stand des API-Managements: Herausforderungen und Chancen",um mehr darüber zu erfahren, wie Boomi API Management Unternehmen dabei helfen kann, die Komplexität moderner API-Ökosysteme zu bewältigen.

Über Boomi

Boomi, der führende Anbieter für intelligente Integration und Automatisierung, unterstützt Unternehmen auf der ganzen Welt bei der Automatisierung und Optimierung kritischer Prozesse, um Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen. Durch die Nutzung fortschrittlicher KI-Funktionen verbindet die Boomi Enterprise Platform Systeme nahtlos und verwaltet Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung. Mit über 23.000 Kunden weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter boomi.com.

