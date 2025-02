Armis unterstützt die umfangreichen und vielfältigen Anforderungen globaler Unternehmen, kritische CPS-Umgebungen effektiv zu sichern

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es im Gartner Magic Quadrant 2025 für CPS-Schutzplattformen als führend eingestuft wurde.

Cyber-physische Systemumgebungen verbinden die physische und die digitale Welt und unterstützen Sektoren wie Infrastruktur, Transport, Gesundheitswesen und intelligente Fertigung. Ihre wachsende Rolle erhöht das Risiko aufgrund komplexer IT-, OT-, IoT- und IIoT-Integrationen, die eine robuste Sicherheit erfordern. Wir glauben, dass der Gartner Magic Quadrant für CPS-Schutzplattformen die Bedeutung des Schutzes dieser Systeme hervorhebt.

"Angriffe auf cyber-physische Systeme können Betriebsabläufe stören und Leben gefährden, weshalb ihre Sicherheit unsere Kernaufgabe ist, die von Innovation, Fachwissen und Zusammenarbeit mit Kunden angetrieben wird", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Wir glauben, dass die Auszeichnung als führendes Unternehmen in diesem Bericht ein Beweis für die Unterstützung ist, die wir bieten, und für die Partnerschaften, die wir mit unseren Kunden im Rahmen unseres unerschütterlichen Engagements für die Neudefinition und Förderung der Sicherheit von cyber-physischen Systemen eingegangen sind. Wir werden weiterhin Innovationen entwickeln, um die Gesellschaft, wie wir sie kennen, vor Angriffen von Cyberkriminellen und Gegnern aus Nationalstaaten zu schützen, die darauf abzielen, Störungen und Schaden zu verursachen."

Armis wurde in diesem Bericht unter den 17 bewerteten Anbietern als führend eingestuft. Armis Centrix, die Armis Cyber Exposure Management Platform, wurde im Bericht für ihre Vollständigkeit der Vision und ihre Umsetzungsfähigkeit positioniert.

Am 11. Februar 2025 hatte Armis 28 Bewertungen auf Gartner Peer Insights in der Kategorie CPS Protection Platform mit einer Gesamtbewertung von 4,7 von 5. Lesen Sie hier und unten die verifizierten Bewertungen und Rezensionen auf Gartner® Peer Insights, in denen Kunden die CPS Protection Platform-Lösung von Armis loben:

"Der Support für dieses Produkt ist bei weitem der beste, den ich je erlebt habe, von allen Produkten, die ich hier verwende. Die Nützlichkeit dieses Produkts ist entscheidend für die Sichtbarkeit der Geräte in unserem Netzwerk." Manager, IT-Sicherheits- und Risikomanagement (Branche: Fertigung)

"Armis versorgt das Cybersecurity-Team nahtlos mit allem, was es braucht. Es hilft uns, unsere Vermögenswerte zu verwalten, Schwachstellen schneller zu erkennen und zu beheben und bessere Entscheidungen über unsere Sicherheitsrichtlinien zu treffen. Unser Customer Success Manager stand uns immer zur Verfügung, was entscheidend ist, um die Fähigkeiten von Armis zu verstehen und zu erfahren, wie unsere Organisation davon profitiert." Cybersecurity-Administrator (Branche: Regierung)

"Das Unternehmen leistet hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, auf unsere Fragen/Anliegen einzugehen und eine Lösung zu implementieren. Sie sind wirklich kundenorientiert." IT Security Risk Management Associate (Branche: Gesundheitswesen und Biotechnologie)

"Wir haben positive Erfahrungen mit dem Anbieter gemacht. Das Team war durchweg professionell, vorbereitet und reaktionsschnell. Sie hatten auch Initiativen für verschiedene Anwendungsfälle, die anfangs nicht auf unserer Liste standen. Sie zeigten ein tiefes Verständnis für die Lösung und die Branche. Insgesamt war der Service zuverlässig und hat unsere Erwartungen gut erfüllt." Manager, IT Security (Branche: Einzelhandel)

"Tolle Erfahrung. Wir haben eine Menge Transparenz in unserer Umgebung geschaffen." IT Security Risk Management Associate (Branche: Gesundheitswesen und Biotechnologie)

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for CPS Protection Platforms, Katell Thielemann, Wam Voster, Ruggero Contu, 12. Februar 2025.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT und PEER INSIGHTS sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

