Während Unternehmen zunehmend KI am Arbeitsplatz einsetzen wollen, ist der Mangel an angemessener Schulung nach wie vor eines der größten Hindernisse für den Erfolg. Um diese Lücke zu schließen, haben You.com und Inversity heute eine exklusive mehrjährige Partnerschaft angekündigt, um das erste personalisierte, rollenspezifische Schulungsprogramm mit Echtzeit-Feedback bereitzustellen, mit dem Millionen von Wissensarbeitern weltweit weitergebildet werden können.

Laut einer aktuellen Studie von Capgemini sehen 65 der Führungskräfte KI bereits als potenziellen strategischen "Denkpartner" bei der Planung, Risikobewertung und Entscheidungsfindung. Die Umsetzung befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Die Studie ergab, dass nur 15 der Führungskräfte und Manager und 20 der Mitarbeiter täglich KI-Tools verwenden. Schulungen sind ein großes Manko, wobei 58 der Führungskräfte und Manager das Fehlen formeller KI-Schulungen als große Herausforderung bezeichnen. Nur 16 der Mitarbeiter gaben an, dass sie angemessene Unterstützung bei der Entwicklung von KI-Fähigkeiten erhalten haben, und nur 46 der Führungskräfte und Manager haben eine formelle KI-Schulung erhalten.

Bestehende Schulungen am Arbeitsplatz bestehen oft aus allgemeinen Modulen, die die Mitarbeiter nur schnell durchlaufen, um ein Häkchen zu setzen. Die Partnerschaft von You.com mit Inversity verfolgt einen anderen Ansatz, indem das KI-Training direkt in die tägliche Arbeit integriert wird, die genau auf die Rolle und die Bedürfnisse des Mitarbeiters zugeschnitten ist. Ein Marketing-Kommunikationsmanager gibt beispielsweise seine Prioritäten ein wie das Verfassen von Newslettern und Social-Media-Inhalten. Sie erhalten personalisierte Übungen mit KI und sofortigem Feedback. Das Gelernte kann sofort in ihrer Rolle angewendet werden.

"In der Zukunft der Arbeit geht es darum, dass wir alle zu KI-Managern werden", sagte Richard Socher, Mitbegründer und CEO von You.com. "Um von einem einzelnen Beitragenden zu einem Personalmanager zu werden, muss man lernen, klar zu delegieren, Vertrauen aufzubauen und Anforderungen zu spezifizieren. Genau diese Fähigkeit zur Umstellung brauchen wir alle. Wenn Sie mit You.com zusammenarbeiten, können Sie sich und Ihr gesamtes Team dank unserer neuen Partnerschaft mit Inversity zu KI-Managern weiterentwickeln."

"Diese Partnerschaft mit you.com ist ein aufregender Schritt bei der Verwirklichung unserer Vision: Millionen von Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, KI effektiv zu nutzen. Durch die Kombination des leistungsstarken KI-Angebots von You.com mit dem tief personalisierten und zertifizierten KI-Training von Inversity helfen wir Menschen, ihre Arbeitsweise mit KI neu zu gestalten und ihre beste Arbeit schneller zu erledigen", sagte James Kuht, Gründer und CEO von Inversity.

Im Gegensatz zu bestehenden Standard-Schulungsprogrammen bietet diese Partnerschaft:

Rollenspezifische Übungen, die sich unmittelbar auf die tatsächliche Arbeit jedes Benutzers anwenden lassen

KI-automatisierte Bewertungen mit sofortigem, detailliertem Feedback zu realen Aufgaben

Fünfminütige fokussierte Videomodule, die auch in vollen Terminkalendern Platz finden

Direkte LinkedIn-Zertifizierungsintegration zum Nachweis von KI-Fachwissen

Schulungen in Englisch und Deutsch

Das Programm ist in drei Stufen unterteilt, die die KI-Fähigkeiten schrittweise aufbauen:

Praktische KI-Master Class I: Fundamentals Grundlegende Fähigkeiten im Verfassen von KI-Texten und in der KI-Forschung

Grundlegende Fähigkeiten im Verfassen von KI-Texten und in der KI-Forschung Praktische KI-Master Class II: Proficiency Baut auf Grundlagen mit Modulen für Ideen, Bilder, Datenanalyse und benutzerdefinierte Agentenbildung

Baut auf Grundlagen mit Modulen für Ideen, Bilder, Datenanalyse und benutzerdefinierte Agentenbildung Praktische KI-Master Class III: Mastery Erweiterte Optionen, einschließlich Forschung und Argumentation, Personalisierung, Agenten und Prompting.

Um zu beginnen, besuchen Sie You.com.

Über You.com

You.com bietet präzise Antworten auf komplexe Fragen und automatisiert Arbeitsabläufe, um Ihre Produktivität zu steigern. Die KI-Agenten von You.com maximieren die Produktivität von Wissensarbeitern durch schnelle und genaue Recherchen und Analysen, die Lösung komplexer Probleme, die Erstellung von Inhalten und vieles mehr. Die von dem Unternehmen angebotenen APIs und End-to-End-Lösungen steigern den Umsatz von Unternehmen, indem sie die Grundlage für die KI-Agentenebene ihrer Produkte und Dienstleistungen bilden. you.com wurde von den führenden KI-Forschern Richard Socher und Bryan McCann gegründet und hat 99 Millionen US-Dollar von Marc Benioffs Time Ventures, Salesforce Ventures, NVIDIA, SBVA, Georgian Ventures, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo und anderen erhalten.

Über Inversity

Inversity ist ein Anbieter von Schulungen für angewandte KI-Fähigkeiten, der Fachleuten dabei hilft, KI nahtlos in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren und so die Produktivität und Kreativität zu steigern. Ihr einzigartiges, rollenspezifisches KI-gestütztes Training bietet praktische Übungen mit sofortigem Feedback und überbrückt so die Lücke zwischen Theorie und Praxis. So wird sichergestellt, dass Sie, sobald Sie KI effektiv einsetzen, nie wieder ohne KI arbeiten werden. Die Programme von Inversity vermitteln nicht nur KI-Kenntnisse, sondern zertifizieren Fachkräfte in deren Anwendung und helfen ihnen, sich auf einem sich schnell entwickelnden Arbeitsmarkt hervorzuheben. Inversity wurde von einem Team mit umfassender Expertise in der Einführung von KI gegründet darunter CEO Dr. James Kuht MBE, der zuvor KI-Schulungen für Regierungschefs und Führungskräfte leitete und bietet Schulungen an, die ebenso praxisnah wie transformativ sind.

