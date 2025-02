© Foto: picture alliance / Photoshot

Während Adidas die katastrophale Kooperation mit Kanye West gerade so glimpflich verarbeitet hat, schnappt sich jetzt Nike die Ex-Frau des Skandal-Rappers. Kim Kardashian wird eine neue Kollektion für Nike auflegen!"Wir werden in unsere Spielfelder investieren, denn dort treiben wir unsere Produktinnovation, unsere Neuheit, unsere Unterscheidungskraft voran, und wir werden auch in die Marke investieren", sagte Nike Vorstandsvorsitzender Elliott Hill Mitte Dezember 24 während der Telefonkonferenz des Sportriesen zu den Ergebnissen des zweiten Geschäftsquartals. Wer dabei zunächst mit Sport-Assen aus den amerikanischen Profi-Ligen grechnet hat, der wird auf dem falschen Fuß erwischt. Der …