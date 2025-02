ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Firmenzusammenschluss

ALSO Holding AG: Westcoast und ALSO erhalten Freigabe für strategische Partnerschaft



19.02.2025 / 06:57 CET/CEST

Emmen, Schweiz, 19. Februar 2025 PRESSEMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Westcoast und ALSO erhalten Freigabe für strategische Partnerschaft

Nach Erhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen, einschliesslich der uneingeschränkten Fusionsfreigabe durch die Europäische Kommission, werden die Unternehmen die Transaktion bis zum 28. Februar 2025 abschliessen.

Mit einem adressierbaren Markt von 16 Milliarden Euro ist die britische ITK-Branche einer der dynamischsten Märkte der Welt, der durch seine Innovationskultur, robuste Infrastruktur, hochqualifizierte Arbeitskräfte und die strategische Nähe zu führenden US-Anbietern geprägt ist.

Als der führende britische Technologieanbieter bringt Westcoast ein hochkomplementäres und wertsteigerndes Geschäft in das wachsende ALSO-Ökosystem ein, einschliesslich attraktiver neuer Anbieter. Im Jahr 2024 erzielte Westcoast in Grossbritannien, Irland und Frankreich einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro und ein EBITDA von 73 Millionen Euro. Das schnell wachsende Cloud-Geschäft, das eine grosse Anzahl Nutzer mit noch höherem Potenzial bedient, bietet Wachstumschancen durch die Nutzung von ALSO's neuen Plattformen und Technologien wie KI, IoT, Virtualisierung und Cybersicherheit. Gleichzeitig birgt das E-Commerce-Segment von Westcoast erhebliches Expansionspotenzial, was eine weitere Verbesserung der digitalen Vertriebskapazitäten und eine Ausweitung der Marktreichweite ermöglicht.

Um die Kontinuität zu gewährleisten und die weitere Expansion voranzutreiben, wird das erfahrene Management-Team von Westcoast im Amt bleiben und eng mit ALSO zusammenarbeiten, um Geschäftsabläufe nahtlos zu integrieren und neue Marktchancen zu nutzen. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit insbesondere in Frankreich zu starken Synergien führen wird, die die betriebliche Effizienz verbessern und das Wachstum in Schlüsselsektoren beschleunigen werden.

Joe Hemani, Vorsitzender von Westcoast: "Dies ist ein Zusammenschluss zweier sehr erfolgreicher Unternehmen, die die gleiche Wachstumsmentalität teilen. In den letzten 42 Jahren ist unser Unternehmen stetig gewachsen, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Die Kontinuität des Unternehmens, die für Lieferanten, Kunden und unser Team gleichermassen von grösster Bedeutung ist, ist mit diesem Schritt gesichert. Ich freue mich darauf, während des reibungslosen Übergangs und darüber hinaus eine aktive Rolle zu spielen."

Gustavo Möller-Hergt, Verwaltungsratspräsident der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "In den vergangenen 14 Jahren haben wir ein starkes und widerstandsfähiges Ökosystem aufgebaut. Die Partnerschaft mit Westcoast ist ein bedeutender Meilenstein, der es uns ermöglicht, unsere Stärken zu bündeln und eine noch stärkere Kraft in der Branche zu schaffen. Gemeinsam werden wir zum grössten europäischen Technologieanbieter. Dies bildet eine solide Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum, und beide Teams freuen sich darauf, die zahlreichen sich bietenden Chancen zu nutzen."

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 30 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 135 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 570 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digital Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com .

