DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

PHARMAINDUSTRIE - Die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump könnten die deutsche Pharmaindustrie Milliarden kosten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lieferte Deutschland im Jahr 2023 pharmazeutische Produkte im Wert von 26 Milliarden Euro in die USA, dazu zählen Arzneien und Medizintechnik. Für die Pharmabranche sind die USA damit der wichtigste Exportmarkt: Die Branche liegt beim Handelsvolumen sogar noch vor den Autoherstellern. Betroffen wären etwa Merck, Bayer, Boehringer und Siemens Healthineers. Die Unternehmen hoffen auf Ausnahmen. (Handelsblatt)

KREDITAUSFÄLLE - Die meisten deutschen Geldhäuser verdienen trotz Wirtschaftsflaute prächtig. Die Belastungen durch Kreditausfälle halten sich bei ihnen in Grenzen, obwohl die Zahl der Insolvenzen stark gestiegen ist. Sonia King von der Strategieberatung Ntsal führt das auch darauf zurück, dass vor allem kleine Firmen pleitegingen, bei denen die ausgefallenen Forderungen unterhalb von 250.000 Euro lägen. King und auch Finanzaufseher sehen allerdings die Gefahr, dass die Rezession mit Verzögerung zu mehr Belastungen bei den Banken führen wird. (Handelsblatt)

STROMPREISE - Die EU-Kommission will die Energiepreise in der EU deutlich senken. Das geht aus dem Aktionsplan für bezahlbare Energie hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Dafür setzt die EU-Kommission auf langfristige Stromlieferverträge zwischen Stromproduzenten und Abnehmern (Power Purchase Agreements) und sogenannte Differenzverträge (Contract for Differnces), bei denen Staaten und Stromerzeuger einen garantierten Strompreis vereinbaren. Außerdem will die EU-Kommission den staatlichen Beihilferahmen bis Juli dieses Jahres vereinfachen und den Mitgliedstaaten dabei zur Seite stehen, wie die beiden Instrumente in Einklang mit dem staatlichen Beihilferahmen angewendet werden können. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2025 00:34 ET (05:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.