Ja, es soll sie geben: Aktien, die sich über viele Jahre oder gar Jahrzehnte durch eine gute Wertentwicklung auszeichnen. Diese Aktien bieten die Möglichkeit, auch in ungewissen und aufreibenden Zeiten gute Renditen zu erzielen und von einem kontinuierlichen Wachstum zu profitieren. Denkt man an Dauerläufer, kommen einem sofort die großen US-Konzerne wie Microsoft, Alphabet oder Waste Management in den Sinn. Diese Aktien haben ihren Anlegern über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...