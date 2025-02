FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter aufwärts könnte es auch zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt gehen. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wird der Leitindex Dax moderat im Plus erwartet. Er würde damit an die ebenfalls verhaltenen Gewinne des Vortages anknüpfen. Es könnte also zu einer weiteren Höchstmarke reichen, die Luft scheint allerdings zunehmend dünner zu werden.

Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt mit 22.868 Zählern leicht im Plus, aber knapp unter dem Rekordhoch vom Vortag. Seit Jahresbeginn steht für das Börsenbarometer ein Aufschlag von fast 15 Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es immerhin um fast 11 Prozent nach oben. Rückenwind lieferte zuletzt die Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konfliktes sowie auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl in Deutschland./bek/mis