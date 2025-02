Die Nanoco Group PLC (LSE: NANO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von cadmiumfreien Quantenpunkten und anderen fortschrittlichen Nanomaterialien, verstärkt sein kommerzielles Engagement im Zuge des Übergangs zur Massenproduktion. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen an mehreren wichtigen Branchenveranstaltungen teilnehmen, um seine Technologie vorzustellen, mit seinen Kunden und Entwicklungspartnern in Kontakt zu treten und die Einführung seiner Lösungen zu beschleunigen.

Im März wird der Gründer und CTO von Nanoco, Dr. Nigel Pickett, auf der Sitzung der britischen Sektion der Society for Information Display (SID) in London sprechen. In seinem Vortrag "Molecular Seeding Technology for Display Applications and Beyond" ("Molekulare Impftechnologie für Display-Anwendungen und darüber hinaus") wird er erläutern, wie die Technologie von Nanoco die Leistung von Mikro-LEDs und anderen Displays verbessern kann, sodass sie effizienter und kostengünstiger für die Massenproduktion werden. Während die Branche auf hellere, energieeffizientere Bildschirme zusteuert, arbeitet Nanoco mit Partnern zusammen, um seine Technologie in kommerzielle Produkte zu integrieren.

Später in diesem Monat wird Nanoco an der Image Sensors Europe teilnehmen und diese sponsern, einem wichtigen Branchentreffen von über 250 Fachleuten aus dem Bereich der Bildverarbeitungstechnologie. Das Team wird mit potenziellen Kunden und Partnern in Kontakt treten und aufzeigen, wie die quantenpunktbasierten Bildgebungslösungen von Nanoco neue Möglichkeiten in verschiedenen Branchen eröffnen.

Im April wird Nanoco seine neuesten Ergebnisse zu Bildsensoren auf der SPIE Defense Commercial Sensing-Konferenz in Orlando, Florida, vorstellen. Die Präsentation mit dem Titel "Molecular Seeding Technology: Enabling Sensing Applications of the Future" ("Molekulare Impftechnologie: Sensoranwendungen der Zukunft ermöglichen") wird zeigen, wie die Technologie von Nanoco die Produktion von Quantenpunkten in großem Maßstab ermöglicht und damit leistungsstarke Infrarot-Bildsensoren erschwinglicher und verfügbarer macht. Die Nachfrage nach diesen Sensoren steigt und Nanoco positioniert sich als wichtiger Akteur in dieser Branche.

Nigel Pickett, Ph.D., Gründer und CTO von Nanoco, sagte:

"Die Molekularimpfungstechnologie ist unser grundlegendes geistiges Eigentum für die Massenproduktion von Quantenpunkten. Sie ermöglicht uns die effiziente Herstellung hochwertiger Materialien, die den strengen Anforderungen der Elektronikindustrie gerecht werden. Wir glauben, dass dies die einzige praktikable Methode ist, um Quantenpunkte in großem Maßstab herzustellen. Diese Technologie hat bereits eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Displaytechnologien gespielt, und wir sehen jetzt das gleiche Potenzial in quantenpunktbasierten Sensoranwendungen, bei denen Nanoco über das größte Produktportfolio verfügt."

Dmitry Shashkov, Ph.D., CEO von Nanoco, sagte:

"Wir freuen uns, der Branche unsere neuesten Errungenschaften vorzustellen und die nächsten Schritte zu unternehmen, um das Geschäft auf die kommerzielle Umsetzung auszurichten. Bei diesen Branchenveranstaltungen geht es nicht nur um die Präsentation von Technologie es geht darum, Beziehungen zu Partnern und Kunden aufzubauen, die maßgeblich dazu beitragen werden, QD-Bildsensoren in großem Umfang einzuführen. Wir bei Nanoco sehen die nächsten 1-2 Jahre als einen wichtigen Wendepunkt für die Branche, da kostengünstige Produktionsprozesse im Wafer-Maßstab QD-Bildsensoren für eine Vielzahl von Anwendungen bereitstellen werden, darunter für Verbraucher, die Automobilindustrie, die Industrie und den Verteidigungssektor."

Über Nanoco Group plc

Nanoco (LSE: NANO) ist eine Produktions- und Lizenzierungsgruppe für Nanomaterialien, die sich auf die Herstellung ihrer patentierten cadmiumfreien Quantenpunkte (CFQD) und anderer Nanomaterialien für den Einsatz in der Elektronikindustrie spezialisiert hat. Nanoco wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Runcorn, Großbritannien. Neben den bestehenden Produktionsanlagen für kommerzielle Aufträge baut Nanoco ein erstklassiges, patentgeschütztes IP-Portfolio auf.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nanocotechnologies.com

