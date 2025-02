© Foto: Peter Kneffel - picture alliance/dpa |

Der Autovermieter bleibt nach einem schwierigen Jahr 2024 auf Erholungskurs. Die Analysten von Jefferies bringen mit ihrem bullishen Kursziel diese Woche weiteren Schwung in die Aktie.Wenn Sixt in der kommenden Woche seine Quartalszahlen präsentieren wird, hoffen viele Anleger auf eine positive Überraschung. Sorgen um Preisschlachten auf dem Autovermietungsmarkt und den Restwert der Flotte haben der Aktie im vergangenen Jahr zugesetzt. Jetzt sei es aber Zeit, positiver auf 2025 und die kommenden Jahren zu schauen, betonen die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem neuen Report zur Aktie, Mit einem 2025er-KGV von 11,8 und einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent bleibe das Papier …