Ethereum News: 2600-Dollar-Marke stellt wichtigsten Support dar und Kurs könnte laut Analyst bald über 4000 Dollar steigen

Ethereum befindet sich derzeit an einem entscheidenden Punkt: Die 2600-Dollar-Marke stellt einen zentralen Support dar, den die Bullen unbedingt verteidigen müssen. Laut Analysten könnte ein erfolgreicher Halt dieses Niveaus den Weg für eine starke Erholung ebnen. Doch welche Faktoren sprechen für einen solchen Anstieg, und welche Risiken bestehen weiterhin?

ETH hat ein turbulentes Jahr hinter sich und erlebte im letzten Monat einen Flash-Crash

Der zweitgrößte Coin ETH hat ein sehr turbulentes letztes Jahr hinter sich, in dem es dem Kurs auf der einen Seite gelang, immer wieder knapp über 4000 Dollar zu steigen, während er auf der anderen Seite zwischenzeitlich auf unter 2200 Dollar zurückfiel.

Die letzte große Rallye erlebte ETH nach Donald Trumps Wahlsieg, als der Coin im folgenden Monat bis Mitte Dezember auf über 4100 Dollar steigen konnte. Daraufhin folgte für ETH, genau wie für den Rest des Marktes, jedoch eine deutliche Entwertung, die den Preis zunächst auf 3000 Dollar einbrechen ließ.

Dann ereignete sich am 3. Februar jedoch ein Flash-Crash für den gesamten Krypto-Markt, von dem ETH mit am heftigsten getroffen wurde und der den Preis zwischenzeitlich auf nur 2450 Dollar einbrechen ließ.

Quelle: Coingecko.com

Seitdem ist es den Bullen jedoch gelungen, den Preis über dem wichtigen 2600-Dollar-Support zu stabilisieren. Die Kursmarke scheint nun den wichtigsten Support darzustellen, den die Bullen unbedingt halten müssen, um einen weiteren Aufschwung realistisch zu machen.

Die Marktkapitalisierung von ETH liegt derzeit nur noch bei 323 Milliarden Dollar und ist im letzten Monat somit um circa 18 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig liegt das Handelsvolumen jedoch nach wie vor mit knapp 24 Milliarden Dollar auf einem verhältnismäßig hohen Niveau, was weiterhin großes Interesse von Anlegern am Kauf und Handel von Ethereum verdeutlicht.

Ted Pillows zufolge könnte bald eine starke Rallye folgen

Wie gesagt, ist es nun das Wichtigste, den Support bei 2600 Dollar zu halten. Der hat nicht nur im Verlauf der letzten zwei Wochen als wichtige Unterstützung fungiert, sondern bildet laut dem Analysten Ted Pillows auch einen wichtigen, mehrjährigen Support in einem Chartmuster, das sich bereits seit 2022 bei Ethereum auszubilden scheint.

Pillows teilte jüngst auf X einen Beitrag, in dem er seine Prognose für ETH veröffentlichte. Darin erklärt er, dass sich ETH bereits seit dem Erreichen seines letzten Allzeithochs Ende 2021 und dem folgenden Rückfall auf unter 1000 Dollar in einem Ascending Triangle Chart Pattern befindet, das durch gleichbleibende Höchststände mit immer höheren Tiefständen gekennzeichnet ist.

Sollte es ETH nun also gelingen, den 2600-Dollar-Support zu halten und von hier aus wieder in Richtung 4000 Dollar zu steigen, würde dies das Chartmuster erneut bestätigen und könnte dann im zweiten oder dritten Quartal 2025 zu einem finalen Ausbruch aus diesem Kursmuster führen.

$ETH is still holding its uptrend support level.



Memecoins chains are dying, and people are flocking to utility chains.



I think $4K Ethereum is just a matter of time. pic.twitter.com/SCp92TNuY7 - Ted (@TedPillows) February 18, 2025

Hier sieht Pillows deutliches Potenzial dafür, dass Ethereum durch den Drang von Anlegern, in Coins mit echter Utility zu investieren, schnell in Richtung 4000 Dollar steigen könnte. Von dort aus könnte es dann rasch weiter aufwärts in Richtung 5000 oder sogar 6000 Dollar gehen und damit zu einem neuen Allzeithoch führen.

Natürlich muss man bedenken, dass ein solches Szenario hochspekulativ ist und dass es auch sein kann, dass der Kryptomarkt noch einen weiteren Abschwung erlebt. Sollte ETH unter die 2600-Dollar-Marke einbrechen, würde das sehr negativ aussehen und könnte zu einem erneuten Rückfall in Richtung 2200 Dollar führen.

Wegen der unsicheren Situation und dem begrenzten Aufwärtspotenzial von ETH interessieren sich viele Anleger nun vor allem für jüngere Investitionsalternativen, die über ähnlich gute Utility wie Coins wie Ethereum verfügen.

Solaxy stellt für viele Anleger eine interessante Investitionsalternative dar

Um einen solchen Coin könnte es sich nun unter anderem bei SOLX von Solaxy handeln. Der befindet sich heute nämlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung, in der sogenannten Presale-Phase, und kann hier zu einem rabattierten Festpreis von 0,00164 Dollar gekauft werden.

Auf diesem Weg flossen innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits über 22,2 Millionen Dollar an Investitionen in das Projekt. Das massive Interesse von Anlegern an SOLX ist dabei wahrscheinlich maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sich das Projekt Solaxy als spannender neuer Player im Solana-Ökosystem positionieren könnte.

Quelle: Solaxy.io

Ziel ist es nämlich, eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana zu entwickeln, mit der in Zukunft Transaktionen ausgelagert werden sollen. Das würde sich sehr positiv auf die Netzwerkauslastung von Solana auswirken, da die Blockchain gerade in Hype-Phasen um Meme-Coins, die auf Solana basieren, häufig an ihre Grenzen kommt. So könnte Solaxy also eine wichtige Utility bieten, wovon natürlich das gesamte Ökosystem einschließlich SOLX profitieren könnte.

Jetzt in SOLX investieren

Viele Anleger entscheiden sich daher derzeit, SOLX mit Solana, Ethereum oder auch mit Bankkarte im Presale zu einem rabattierten Kurs zu kaufen und sich damit so früh wie möglich für potenzielles zukünftiges Wachstum zu positionieren. Zudem bietet sich derzeit noch die Gelegenheit, den Coin zu staken und damit eine jährliche Rendite von bis zu über 180 Prozent zu verdienen.

