Solana News: Kurs fällt unter 170-$-Support

Solana hat in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erlebt und ist nun erstmals seit längerer Zeit unter die wichtige 170-$-Supportzone gefallen. Nachdem der Coin im Januar noch ein neues Allzeithoch von 294 $ erreicht hatte, sorgt der erhöhte Verkaufsdruck nun für Unsicherheit unter Anlegern. Ist das der Beginn eines weiteren Abwärtstrends, oder könnte sich SOL bald wieder erholen?

Solana ist zuletzt auf den 170-$-Support zurückgefallen

SOL hat im Verlauf des letzten Monats eine heftige Korrektur durchlaufen und ist erst heute zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder unter den Support bei 170 $ abgerutscht.

Vorangegangen war noch im Januar eine massive Rallye, die SOL von circa 180 $ bis hinauf auf ein neues Allzeithoch bei 294 $ katapultiert hatte. Hauptauslöser hierfür war der große Hype um Meme-Coins, den es kurz vor Donald Trumps Amtsantritt gab, da dieser seinen eigenen Meme-Coin namens TRUMP auf den Markt brachte.

Quelle: Coingecko.com

Da TRUMP auf der Solana-Blockchain gelauncht wurde, führte das auch zu einer deutlich erhöhten Nachfrage nach SOL, was wiederum zu dem starken Kursanstieg beitrug.

Seitdem musste Solana jedoch eine herbe Korrektur hinnehmen und ist um über 120 $ im Wert zurückgefallen. Allein im letzten Monat betrug der Wertverlust über 30 %. Dadurch ist SOL auf den sechsten Rang der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung abgestiegen, und die Marktkapitalisierung beträgt heute nur noch circa 80 Milliarden $. Aufgrund des erhöhten Verkaufsdrucks ist das Handelsvolumen jedoch auf knapp 7 Milliarden $ innerhalb der letzten 24 Stunden angestiegen.

Doch wie wird es nun weitergehen? Führt der Durchbruch unter den 170-$-Support jetzt zu einer weiteren Entwertung in Richtung 125 $?

Droht jetzt weiterer Rückfall auf 125-$-Support

Das Kursniveau bei 170 $ war und ist besonders relevant für SOL, da der Coin hier bereits im Dezember und Januar mehrfach Support gefunden hatte. Das Unterschreiten dieser Tiefststände aus Dezember und Januar ist nun ein sehr negatives Kurssignal.

Sollte es dem Coin nicht gelingen, schnell wieder über die Support-Zone zwischen 170 $ und 175 $ zu steigen, könnte es schnell zu einer weiteren Entwertung in Richtung 150 $ und dann möglicherweise sogar zu einem Rückfall auf den wichtigsten Support bei 125 $ kommen.

Falls es für den Krypto-Markt in den kommenden Tagen und Wochen jedoch wieder aufwärts geht, würde sicherlich auch SOL von diesem Aufschwung profitieren. Beim Überwinden der 175-$-Linie könnte es daraufhin rasch wieder in Richtung 200 $ gehen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Wenn es den Bullen gelingt, an diesem psychologisch hoch relevanten Support Stärke zu zeigen, wären als Nächstes die 225-$- und die 250-$-Marken entscheidend, da sie Schlüsselniveaus für eine potenzielle Fortsetzung des Aufschwungs darstellen könnten.

Beschleunigt werden könnte ein solcher Aufschwung unter anderem durch die Genehmigung der Solana-Spot-ETFs, welche derzeit noch ausstehen. Sollten sie durch eine krypto-freundliche SEC im Jahr 2025 tatsächlich genehmigt werden, könnte das vor allem die institutionelle Nachfrage nach SOL massiv steigern, was wiederum erhöhten Kaufdruck zur Folge haben könnte.

Grundsätzlich sehen viele Anleger und auch Analysten Solana derzeit als deutlich unterbewertet an, und teils gehen Prognosen von bis zu 500 $ oder sogar 1000 $ pro SOL-Coin in den kommenden Jahren aus.

Trotzdem hat Solana im Vergleich zu jüngeren und kleineren Coins natürlich eher ein begrenztes Aufwärtspotenzial, weshalb sich viele Anleger heute vor allem für Coins interessieren, die auf dem Solana-Ökosystem aufbauen und es sinnvoll erweitern wollen.

SOLX als günstigere Investitionsalternative zu SOL

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Coin stellt derzeit unter anderem SOLX dar. Hierbei handelt es sich um die native Kryptowährung des neuen Krypto-Projektes Solaxy.

Jetzt in SOLX investieren

Das hat sich zur Aufgabe gemacht, die erste Layer-2-Blockchain für Solana zu entwickeln und damit bestehende Schwierigkeiten, mit denen Solana häufig zu kämpfen hat (wie Netzwerküberlastung und teils sogar Netzwerkausfälle) zu reduzieren. Sollte das gelingen, hätte Solaxy natürlich einen immensen Mehrwert für das gesamte Solana-Ökosystem und könnte sich in Zukunft als fester Bestandteil von Solana etablieren. Das würde wahrscheinlich auch die Nachfrage nach dem Coin des Projektes, SOLX, in die Höhe treiben.

Quelle: Solaxy.io

Der kann derzeit noch im Presale zu einem rabattierten Kurs von 0,00164 $ erworben werden. Auf diesem Weg kamen in den letzten Wochen und Monaten bereits über 22 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, was für ein so junges Projekt durchaus eine hohe Summe darstellt.

Jetzt SOLX kaufen

Spannend für Anleger ist neben dem frühen Einstieg, der derzeit noch möglich ist, auch der Umstand, dass der Coin für eine jährliche Rendite von bis zu 183 % gestaked werden kann. Zudem wurde das Projekt bereits gründlich von der Blockchain-Sicherheitsfirma Coinsult geprüft, und in einem Audit konnten weder Sicherheitsmängel noch sonstige Probleme festgestellt werden.

