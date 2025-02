München (ots) -Im hiesigen Sozial- und Gesundheitssystem klaffen Finanzlöcher: Reformen sind notwendig - allein schon, um die medizinische Versorgung der Menschen in der Bundesrepublik langfristig sicherzustellen und zu verbessern. Gleichzeitig sieht sich der Forschungsstandort Deutschland einem zunehmend härteren Wettbewerb gegenüber: Innovationen wie Gentherapien werden immer öfter in anderen Ländern der Welt entwickelt. Die Politik hat viel zu tun. Die Pharma Fakten-Redaktion hat vor der Bundestagswahl mit mehreren Bundestagsabgeordneten gesprochen: https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/gesundheitspolitik/.Gesundheitspolitik: So wollen die Grünen die GKV-Finanzen stabilisierenDafür sorgen, dass die finanziell angeschlagene Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) weiter stabil die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung abdecken kann: Das ist in den Augen der Bundestagsabgeordneten Dr. Paula Piechotta, Bündnis 90/Die Grünen, die wichtigste Aufgabe der Gesundheitspolitik der kommenden Legislaturperiode. Im Interview spricht sie über die Pläne ihrer Partei - und unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der pharmazeutischen Industrie für Deutschland.https://ots.de/BdNgoBPläne der CDU/CSU: Gesundheitssystem und Pharma stärkenZu teuer, zu ineffizient: Es ist eine häufige Kritik am hiesigen Gesundheitssystem. Und tatsächlich gibt es noch einige "Effizienzreserven" zu heben, findet Dr. Georg Kippels, CDU/CSU-Bundestagsabgeordneter und Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Gesundheit. Welche Pläne seine Partei für die kommende Legislaturperiode hat, erzählt er im Interview. Klar ist für ihn auch: Der Innovations- und Produktionsstandort Deutschland muss gestärkt werden.https://ots.de/kMEtEmSPD-Gesundheitspolitik: Zugang zu Arzneimitteln sichern, GKV-Finanzen stabilisierenUm Pflege- und Gesetzliche Krankenversicherung finanziell zu stabilisieren, sind umfassende Reformen notwendig, betont der Bundestagsabgeordnete Dr. Christos Pantazis, stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, im Interview. Gleichzeitig muss auch in der kommenden Legislaturperiode der Zugang zu Arzneimitteln gesichert und der Forschungs- sowie Produktionsstandort Deutschland gefördert werden.https://ots.de/qYyIHWFDP-Gesundheitspolitik: "Wir legen den Fokus auf Wettbewerb und Innovation"Im Interview erzählt Prof. Dr. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, welche Pläne seine Partei für die kommende Legislaturperiode hat: "Wir legen den Fokus auf Wettbewerb und Innovation, insbesondere in der Forschung und Entwicklung. Wir wollen Bürokratie abbauen und damit auch die Forschung im Arzneimittelbereich fördern. Wir stehen dafür, dass Innovation schnell beim Patienten ankommt. Wir wollen und werden nicht an therapeutisch sinnvollen Arzneien sparen, sondern an überbordender Bürokratie und Fehlversorgung."https://ots.de/cxbZToPetition von Wissenschaftler:innen: "Fakten sind das Rückgrat unserer Demokratie"Wissenschaftler:innen kämpfen für Demokratie: Drei Heidelberger Onkolog:innen haben im Internet eine Petition gestartet, in der es um Fakten geht und darum, die Demokratie zu schützen. Weshalb das so wichtig ist und worauf es dabei ankommt, das erklären Prof. Dr. Dr. Eva Winkler, Prof. Dr. Frank Winkler und Prof. Dr. Stefan Pfister im Interview.https://ots.de/OaMBrOBei Abdruck bitte Angabe der Quelle: pharma-fakten.deBelegexemplare gerne an redaktion@pharma-fakten.de.PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in DeutschlandDie Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 15 Unternehmen sowie ein Verband aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.Pressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dewww.linkedin.com/company/pharma-faktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114406/5974032