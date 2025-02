© Foto: Arne Dedert - dpa

Occidental Petroleum (Oxy) hat am Dienstag gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet. Die Aktie fällt im erweiterten Handel. Das Unternehmen meldete für das Quartal, das am 31. Dezember endete, einen Verlust von 297 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 1,03 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 80 Cent und übertraf die Erwartungen, jedoch verfehlte Occidental die Umsatzziele mit 6,8 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die weltweiten Rohölpreise sanken um 7 Prozent auf 69,73 US-Dollar pro Barrel, was die Gewinne belastete. Occidental, zu 28 Prozent im Besitz von Warren Buffetts Berkshire …