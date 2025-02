Im Gesamtjahr 2024 gingen die Zuflüsse in globale nachhaltige Fonds um die Hälfte zurück. Zumindest im Schlussquartal zog das Geschäft in Europa wieder an. Bei den Neuinvestments in nachhaltige Investmentfonds zeigten sich im Schlussquartal des Vorjahres Erholungstendenzen. Weltweit flossen in Summe 16 Milliarden US-Dollar an frischem Geld in ESG-Fonds. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich die Mittelzuflüsse in nachhaltige offene und börsengehandelte Fonds dagegen nur auf 9,2 Milliarden Dollar. Ein Wermutstropfen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...