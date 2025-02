Golden Cariboo legt Explorationsplan für Goldliegenschaft QGQ vor

Anzeige / Werbung Golden Cariboo hat große Pläne für 2025, mit denen man auf den Erfolgen des Vorjahres aufbauen will. Auf der Quesnelle-Gold-Quartz-Mine hat Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gearbeitet, was u.a. zur Entdeckung der mineralisierten Zonen Halo und North Hixon führte. Diesen Erfolg möchte das Unternehmen nun weiter ausbauen. Dazu wurde für das laufende Jahr ein neuer Explorationsplan entwickelt, der an die jüngsten Erfolge anknüpft und diese ausweiten soll. Erstmalig in den Blick geraten dabei auch die kürzlich im nördlichen Cariboo Gold District neu abgesteckten Claims.

Auf der Liegenschaft der Quesnelle-Gold-Quartz-Mine; Quelle: Golden Cariboo Resources Sie weisen eine Fläche von 91.085 Hektar aus, wobei das Unternehmen zuletzt am 11. Februar das eigene Konzessionsgebiet um weitere 96 Hektar vergrößert hat. Ausgangspunkt für die neuen Explorationsanstrengungen ist die Halo-Zone. Sie wird durch Bohrlöcher mit veröffentlichten Ergebnissen definiert und weist aktuell eine Streichlänge von etwa 210 Meter auf. Die Breite der entlang eines nordwestlichen Trends verlaufenden Lagerstätte wird mit 292 Meter angegeben. Die nordwestliche Ausdehnung der Halo-Zone wurde bislang noch nicht definiert und ist damit weiterhin offen. Zum noch offenen Potenzial gehört ein 574 Meter langer Abschnitt zwischen der ehemaligen Produktionsstätte Pioneer und dem Ende des Bohrlochs QGQ24-20. Er wurde bislang noch nicht mit Bohrungen überprüft.

