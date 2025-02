News von Trading-Treff.de Willkommen zur täglichen DAX Analyse! Nach einem turnaround tuesday schloss der DAX im gestrigen Handel wieder nahe Allzeithoch. Selbst in der Vorbörse konsolidiert der DAX um das Allzeithoch. Die Frage wird also heute sein, kann der DAX weiter ansteigen in Richtung 23.000 Punkte und damit auf zu neuen Allzeithochs steigen? In dieser DAX Analyse schauen wir uns gemeinsam die wichtigsten Levels, Widerstände und Unterstützungen ...

