Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits am Morgen ist die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer gefordert, denn in Großbritannien stehen die Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Die Jahresrate könnte nochmals zulegen und auch bei den Kernpreisen entferne sich der Wert wahrscheinlich von der Zielmarke bei 2 Prozent. Die Zinserwartungen könnten auf die Probe gestellt werden, was das Britische Pfund stützen dürfte. ...

