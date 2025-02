SHENYANG, China, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 13. Februar fand mit großem Erfolg die 2025 Shenyang Hunnan District Industrial Application Scenarios Release Conference im Shenyang Hunnan District statt.

Auf der Konferenz unter dem Motto "Offene Szenarien für die Zukunft" wurden 11 Benchmark-Anwendungsszenarien für die Industrie veröffentlicht, die zu den besten von 310 Anwendungsszenarien aus dem gesamten Distrikt in Bezug auf "staatliche Nachfrage, staatliches Angebot, Unternehmensnachfrage und Unternehmensfähigkeit" gehörten. Darüber hinaus wurden auf der Veranstaltung Ernennungsurkunden an 10 Industrieförderungsbeauftragte ausgestellt, um eine tiefgreifende Integration der Innovations-, Industrie-, Kapital- und Talentkette zu fördern und mehr wissenschaftliches und technologisches Innovationspotenzial in neue Impulse für eine hochwertige Entwicklung umzuwandeln.

Auf der Veranstaltung wurden 11 Benchmark-Szenarien für industrielle Anwendungen vorgestellt, darunter das Szenario für den Hunnan Central Technology District (CTD), die Szenarien für den Demonstrationspark für die Halbleiterindustrie in Liaoning, das Szenario für die Luftfahrtindustrie im Hochland, das Szenario für den Hundert-Milliarden-Yuan-Cluster für die digitale Industrie, das Szenario für die nationale Kühlketten-Logistikbasis in Shenyang, das Demonstrationsszenario für die Integration des Ökotourismus auf nationaler Ebene und das Demonstrationsszenario für die Integration von Animation, Kultur, Wirtschaft und Tourismus auf nationaler Ebene.

Beamte der Industrieförderung und Unternehmensvertreter im Distrikt Hunnan gaben an, dass die 11 freigegebenen Benchmark-Industrieanwendungsszenarien den Unternehmen einen breiten Markt und Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein besseres Geschäftsumfeld und eine umfassendere Unterstützung der Industrie bieten. "Die Unternehmen werden die technologische Innovation und die industrielle Modernisierung verstärken, bestehende Vorteile voll ausspielen, ihre Kernkompetenzen kontinuierlich verbessern und gemeinsam mit dem Bezirk Hunnan die hochwertige wirtschaftliche Entwicklung des Bezirks vorantreiben", so Liu Ming, General Manager des Shenyang Artificial Intelligence Computing Center.

In diesem Jahr wird der Distrikt Hunnan seine Strategie "Stärkung und Verbesserung der Industriekette und präziser Durchbruch" umsetzen und sich dabei auf seine 5+1-Leitindustrien (intelligente Fertigung, Informationstechnologie, fortschrittliche Materialien, Leben und Gesundheit, digitale Kultur und Kreativität und neue Energiewirtschaft) konzentrieren. Der Distrikt strebt das Ziel an, inländische Investitionen in Höhe von 24 Milliarden Yuan und ausländische Investitionen in Höhe von 200 Millionen USD anzuziehen, Industrieland im Wert von 3 Milliarden Yuan zu übertragen und die Unterzeichnung oder Umsetzung von 405 Projekten zu erleichtern.

Quelle: Organisationskomitee der 2025 Shenyang Hunnan District Industrial Application Scenarios Release Conference