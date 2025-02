CTS Eventim erzielte im Geschäftsjahr 24 ein starkes Ergebnis: Der Umsatz stieg um 19 % auf 2,8 Mrd. EUR und übertraf damit die Erwartungen und beschleunigte das Wachstum der ersten neun Monate. Das bereinigte EBITDA stieg um 22% auf 542 Mio. EUR, wobei sich die Margen auf 19,3% verbesserten. Die Ticketing-Umsätze wuchsen um 23%, wobei die EBITDA-Margen in Q4 wieder auf 55,8% anstiegen, was den früheren Kostendruck aufhebt. Der Bereich Live-Entertainment entwickelte sich mit einem Umsatzanstieg von 32% im vierten Quartal und einem Anstieg des EBITDA um fast 140% im Jahresvergleich außerordentlich gut, was auf ein starkes Veranstaltungsprogramm zurückzuführen ist. mwb research erhöht das Kursziel auf EUR 96,00 (von EUR 91,00), behält aber das HALTEN-Rating bei, da die dominante Marktposition von CTS Eventim bereits in der Bewertung berücksichtigt ist. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CTS%20Eventim%20AG%20&%20Co%20KGaA