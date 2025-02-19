DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BIOSENIC S.A. BT1 BE0974280126 BAW/UFN
© 2025 Xetra Newsboard
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|0,002
|0,006
|10:47
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:33
|XFRA BT1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
|FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME...
► Artikel lesen
|10:07
|XFRA BT1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
|DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILBIOSENIC S.A. BT1...
► Artikel lesen
|10.02.
|XFRA BT1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
|FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME...
► Artikel lesen
|13.12.24
|XFRA BT1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
|DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILBIOSENIC S.A. BT1...
► Artikel lesen
|28.10.24
|BioSenic provides third quarter 2024 Business Update
|BioSenic provides third quarter 2024 Business Update BioSenic is actively seeking one or more new assets through a merger or acquisition process Mont-Saint-Guibert, Belgium, October 28, 2024...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BIOSENIC SA
|0,003
|0,00 %