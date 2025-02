Die Deutsche Bank hat 2022 offiziell ihre letzte große Umstrukturierung abgeschlossen. Seitdem gibt es laufend natürlich noch Anpassungen, zum Beispiel bei den Kosten. Diese könnten wieder zum Problem für das Finanzinstitut werden.Laut der Financial Times gab es bei der Deutschen Bank in den vergangenen drei Jahren so viele Neueinstellungen, dass die Stellenstreichungen im Rahmen des Umbaus der Bank bis 2022 dadurch fast wieder aufgehoben wurden. Zwar gelang es dem Vorstand seit Ende 2018, die nicht ...

