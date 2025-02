Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute wird das FOMC-Sitzungsprotokoll veröffentlicht - das offizielle Protokoll zur letzten Sitzung, bei der die Fed Funds Target Rate unangetastet blieb, so die Analysten der Nord LB.Die in der zugehörigen Pressekonferenz ersichtlich gewordene Debatte im FOMC um teils nachlassende Inflationskräfte dürfte in den sogenannten Fed-Minutes auch retrospektiv durchaus interessant sein. Nach Aussage des Fed-Chefs jedenfalls werde man sich zunächst weiterhin in die Datenabhängigkeit hüllen. ...

