LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten hätten die Niederländer im vierten Quartal, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach den Zahlen. Positiv hob er den Auftragszuwachs im Bereich Diagnosis and Treatment (D&T) hervor, der am Markt gut ankommen dürfte./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 07:38 / GMT

NL0000009538