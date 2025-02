© Foto: Dall-E

Die europäischen Aktienmärkte haben in diesem Jahr einen starken Lauf hingelegt und sich von Zolldrohungen, politischer Unsicherheit und wirtschaftlicher Stagnation nicht beirren lassen. Analysten sehen weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial, auch wenn die lang ersehnte jährliche Outperformance gegenüber den US-Märkten nach wie vor ausbleibt. Im Januar erzielte der europäische Stoxx 600 seine beste relative Wertentwicklung gegenüber dem S&P 500 für diesen Monat in den letzten zehn Jahren - ein Anstieg um 6,3 Prozent gegenüber 2,7 Prozent. Diese Dynamik setzte sich im Februar fort: Bis zum 18. Februar verzeichnete der Stoxx 600 ein monatliches Plus von 3,3 Prozent, deutlich über den 1,25 …